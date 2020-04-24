Путин подписал два закона, которые угрожают нацбезопасности Украины — политолог

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Путин в бункере подписал два закона, которые напрямую касаются Украины и угрожают нашей нацбезопасности - об освобождении жителей Донбасса от пошлины при получении гражданства России и о разрешении получать российское гражданство, сохраняя украинское.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

«То есть, Украине теперь никто не будет сообщать, что гражданин такой-то отказывается от украинского паспорта, потому что хочет стать гражданином России. Кремль рассчитывает, что благодаря этим законам количество жителей оккупированных территорий с российскими паспортами возрастет с 200 000 до нескольких миллионов», — пишет Голобуцкий, информирует enovosty.com/news.

Он уверен, что ситуация «там живут миллионы российских граждан» превращает деоккупацию Донбасса в совершенно другую, значительно более сложную задачу, обремененную судебными разбирательствами и новыми трактовками международного права.

«В Украине этого наглого вызова не заметили: ни одного заявления от властей пока не было. А угроза более чем реальная и очень масштабная», — подчеркнул Алексей Голобуцкий.

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