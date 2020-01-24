Зеленский провёл встречу с израильским лидером. О чём говорили?

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленский провёл встречу с израильским лидером. О чём говорили? Зеленский провёл встречу с израильским лидером. О чём говорили?

Закрыть Отправить

Коллеги в рамках встречи обговорили двусторонние отношения

В рамках рабочего визита глава Украинского государства Владимир Зеленский встретился с лидером Израиля Реувеном Ривлином. Украинский президент выразил солидарность с израильским народом в чествовании памяти жертв Холокоста, информирует enovosty.com/news.

Он также заявил о том, что в ужасной катастрофе в период нацистского террора в нашей страны уничтожили больше миллиона евреев и больше, чем четыре миллиона украинцев и представителей других национальностей. Он вспомнил о трагедии Бабьего Яра, о котором знают во всем мире и рассказал о планах начать развивать Национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр.

Кроме того, президент заявил о том, что удовлетворен диалогом, который проходит между нашими странами и выразил убеждённость в том, что политические отношения в будущем будут развиваться также динамично. Зеленский отметил, что Израиль — ключевой торговый партнер нашей страны в регионе Ближнего Востока.