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Сергей Быков рассказал о значении участия Украины в ПАСЕ

Главная » Последние новости » Политические новости » Сергей Быков рассказал о значении участия Украины в ПАСЕ
 
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Украина возвращается в ПАСЕ. Верховная Рада проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

С вопросом относительно влияния данного решения на позицию Украины на международной арене “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к главе Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ Сергею Быкову, информирует enovosty.com/news.

Сергей Быков сообщает, что Украина должна использовать все международные площадки для того, чтобы представлять собственные интересы

«В том случае, если мы не будем подавать собственный голос на международных площадках, то тогда наш голос никто слышать и не будет. В результате, относительно Украины будут принимать любые решения без украинской позиции, а исходя из позиции наших конкурентов, друзей, партнеров или откровенных врагов.

Если мы будем бойкотировать международные организации, тогда никто Украину слышать и не будет. Особенно это усиливается с учетом того, что Украина прекращает иновещание нашего государственного канала UATV», — говорит Сергей Быков

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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