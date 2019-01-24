СБУ задержали одессита, который переправлял «гуманитарную помощь» боевикам «ДНР и ЛНР»

Главная » Последние новости » Политические новости » СБУ задержали одессита, который переправлял «гуманитарную помощь» боевикам "ДНР и ЛНР" СБУ задержали одессита, который переправлял «гуманитарную помощь» боевикам "ДНР и ЛНР"

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Сотрудниками СБУ задержан житель Одессы, который занимался сбором так называемой «гуманитарки» и ее переправкой на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей

В Одесской области сотрудники СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры задержали одессита, который организовывал поставки из России так называемой «гуманитарной помощи» боевикам, — сообщает СБУ на странице Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что ранее судимый одессит с 2014 года находился в составе одной из российских общественных организаций. Там он занимался сбором «гуманитарки» и ее переправкой на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через неподконтрольные участки государственной границы.

Будучи сторонником идеи создания на территории юго-восточной Украины так называемой «Новороссии», злоумышленник также выступал с поддержкой пророссийских сепаратистов в Одессе. Весной 2014 года, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, мужчина уехал в Россию, где продолжил заниматься сбором «помощи» для террористов.

В конце прошлого года он нелегально вернулся в Украину. Правоохранители задержали злоумышленника в одном из дачных кооперативов Одессы, где он скрывался от правосудия. Во время следственных действий по месту его временного проживания обнаружены переписки с главарями террористов, фото- и видеоматериалы, подтверждающие противоправную деятельность.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.