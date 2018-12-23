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Отряд морской охраны в Азовском море получил новый катер

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Мариупольским пограничникам передали в распоряжение усовершенствованный малый катер.

Усовершенствованный малый катер под названием UMS-1000 PC был предоставлен морской охране в Азовском море, информирует enovosty.com/news.

Как заявили специалисты «Украинского милитарного портала», этот катер был спроектирован специально для водного патрулирования. В ходе тестов было установлено, что уровни шума у UMS-1000 PC намного ниже, чем у предыдущего варианта — UMS-1000. Если даже двигаться на самой большой мощности мотора (3 тыс. об/мин), то пограничники все равно находятся в стандартном режиме акустического комфорта.

Украинская морская охрана будет использовать данное транспортное средство для патрулирования Азовского моря. Помимо этого, с помощью катера можно перевозить пассажиров и небольшие грузы.

В ходе испытаний была зафиксирована максимальная скорость нового катера. Она составила 45,5 узлов.

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Напомним, что Минобороны Украины ранее сообщало о необходимости увеличения своего присутствия в водах Азовского моря. Степан Полторак отметил, что причиной этому являются угрозы со стороны России – страны-агрессора. Добавим, что в следующем году одним из главных направлений было определена организация штаба морской базы в Азовском море.


Автор: Катерина Лукьянчук
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