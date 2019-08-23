День флага Украины: Как страна отмечает большой праздник (ФОТО, ВИДЕО)

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В пятницу, 23 августа, Украина отмечает День флага Украины

В пятницу, 23 августа, президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага на Софийской площади в Киеве, информирует enovosty.com/news.

Президент обратился к присутствующим со словами: «Слава Украине. Поздравляю с Днем государственного флага Украины».

Вместе с главой государства знамя подняли Герой Украины, заместитель командира механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ майор Владимир Гринюк, заместитель командира Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Нацгвардии Украины полковник Сергей Рекун, а также дочь военного летчика, подполковника Сергея Каминского, который погиб в июне 2014 года вблизи города Славянска, Анастасия Каминская.

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В других городах по всей стране также поднимают желто-голубой флаг и отмечают праздник.