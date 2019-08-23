День флага Украины: Как страна отмечает большой праздник (ФОТО, ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

23.08.2019 г.
13:51Ёлкин остроумной карикатурой показал, как Трамп будет затаскивать Путина в G8
12:01Зеленский сделал важное заявление по обмену пленными между Украиной и РФ
11:52Дерзкий Борис: Британский премьер удивил странным жестом на встрече с Макроном (ВИДЕО)
11:44В МИД поделились печальным прогнозом по санкциям против РФ
11:29День флага Украины: Как страна отмечает большой праздник (ФОТО, ВИДЕО)
11:23Россиян отослали на смерть в Африку, - Аnti-colorados
11:22Следим за ситуацией: Омбудсмен РФ внезапно прибыла в Киев
Все политические новости

Аналитика

20.08.2019

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Несмотря на коренную смену состава депутатского корпуса и приход новой власти, борьба за должности и места, особенно «хлебные», происходит в старых добрых ...
16.08.2019

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
В Украине задержали заместитель министра МинВОТ Грымчака, депутаты с боем согласовывают комитеты, а погода качает украинцев на бурных августовских качелях, ...
15.08.2019

Рынок частных клиник: перезагрузка

Рынок частных клиник: перезагрузка
Покупка медицинской сетью «Добробут» клиники «Борис», которая, по сути, была ее конкурентом, может существенно изменить рынок частных медицинских услуг ...

Последние новости

23.08.2019 г.
15:30 Обвинения СБУ в адрес танкера "Мрия" основаны на "принсткрине с новостного сайта", - Чалый
15:03 В РФ опасаются угрозы с Востока, - Злой Одессит
15:00 Холодная война 2.0: США только что вступили в новую гонку вооружений
14:45 Опубликован список самых популярных гибридных автомобилей в Украине
14:30 Спикер Новой Зеландии стал настоящей звездой соцсетей (ВИДЕО)
14:25 Закупка угля по формуле "Роттердам+" дешевле импорта из Колумбии, - Насалик
14:15 Стали известны новые подробности об iPhone 11, iPad Pro, MacBook Pro и Apple Watch
14:05 Легендарная баржа с херсонскими арбузами прибыла в киевскую область
14:00 В Украине будут строить дома по новым нормам
13:55 В ЕС разработали хитрый план по противостоянию Трампу
13:51 Ёлкин остроумной карикатурой показал, как Трамп будет затаскивать Путина в G8
13:49 В Украине ввели международный стандарт фото и подписи
13:43 Путин созвал Совбез из-за запуска американской ракеты
13:24 Экономике РФ объявили приговор
13:20 Назван самый высокооплачиваемый актер в мире
13:00 В Украину поставили две тысячи пистолетов-пулеметов MP-5 из Турции
12:48 Путин хочет лечь под "крышу" Макрона, - историк
12:45 Где украинским аграриям жить хорошо
12:43 В Украине начался настоящий строительный бум
12:35 Вступили в силу новые штрафы для нерастаможенных автомобилей
12:15 В Китае построили первый космический корабль нового поколения (ФОТО)
12:03 Эксперты предупредили украинцев о резком удорожании молочко
12:01 Зеленский сделал важное заявление по обмену пленными между Украиной и РФ
11:57 Стремление Путина создать “оружие конца света” может закончиться новыми трагедиями
11:52 Дерзкий Борис: Британский премьер удивил странным жестом на встрече с Макроном (ВИДЕО)
11:44 В МИД поделились печальным прогнозом по санкциям против РФ
11:29 День флага Украины: Как страна отмечает большой праздник (ФОТО, ВИДЕО)
11:23 Россиян отослали на смерть в Африку, - Аnti-colorados
11:22 Следим за ситуацией: Омбудсмен РФ внезапно прибыла в Киев
10:53 Чиновники в Украине массово покидают свои должности
09:49 В США отказались от новой системы противоракетной обороны. В чем суть?
09:20 Разведка ВСУ станет эффективнее
08:49 Разведка рассказала, как Россия доставляет технику и боеприпасы на Донбасс
08:47 Зеленский поздравил украинцев с Днем флага и предложил провести желто-голубой флешмоб
08:45 Как в США и Европе "отбеливали" Януковича: Появились новые детали
08:44 Почему проблема Украины на Донбассе не в силе агрессора, - мнение
08:40 Накануне Саммита G-7: Важный комментарий Пономаря
08:38 Канада озвучила свою позицию касательно РФ
22.08.2019 г.
21:28 Филарет призвал Епифания не вмешиваться в дела УПЦ КП
20:57 Associated Press: Южная Корея прекращает сотрудничество с Японией по обмену разведданными
20:34 Виталий Кулик рассказал о гендерных проблемах в Украине
20:13 Доза облучения в 1000 раз выше смертельной: появилась медицинская выписка пострадавшего под Архангельском
19:51 В Украине запретили популярный антибиотик против инфекций и воспалений
19:13 BBC: Фальшивые воспоминания, сформированные фейковыми новостями, чрезвычайно трудно развеять
18:48 Сеть ужаснуло свежее фото из аннексированного Крыма
18:32 Иран не хочет войны и готов к сотрудничеству с Францией по ядерному соглашению
18:10 К 2020 году Украина должна уменьшить энергопотребление на 20%
17:51 Reuters: Макрон сказал Джонсону, что слишком поздно для нового соглашения по Brexit
17:28 СБУ блокировала деятельность интернет-агитатора, распространявшего материалы дестабилизационного характера
17:13 Антипрививочники устроили акцию протеста под офисом Зеленского (ФОТО)
16:58 Украинские вокзалы и поезда оснастят бесплатными розетками с USB портами
16:44 Узнать о болезнях можно по волосам, - ученые
16:38 Оккупанты увеличивают количество снайперов в передовых подразделениях, - разведка
16:15 Нефть дешевеет из-за опасений снижения темпа роста мировой экономики
16:00 В Киеве посреди улицы женщина получила огнестрельное ранение, - полиция
15:40 Дым от пожаров в Сибири может спровоцировать опасные болезни
15:35 Дело "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов — эксперты
15:25 Александр Усик сразится с российским боксером
15:21 Украинские банки увеличили прибыль в 4 раза
15:03 В РФ газ перестает кормить "Газпром", - Злой Одессит
Все новости »

День флага Украины: Как страна отмечает большой праздник (ФОТО, ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » День флага Украины: Как страна отмечает большой праздник (ФОТО, ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

В пятницу, 23 августа, Украина отмечает День флага Украины

В пятницу, 23 августа, президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага на Софийской площади в Киеве, информирует enovosty.com/news.

Президент обратился к присутствующим со словами: «Слава Украине. Поздравляю с Днем государственного флага Украины».

Вместе с главой государства знамя подняли Герой Украины, заместитель командира механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ майор Владимир Гринюк, заместитель командира Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Нацгвардии Украины полковник Сергей Рекун, а также дочь военного летчика, подполковника Сергея Каминского, который погиб в июне 2014 года вблизи города Славянска, Анастасия Каминская.

Читайте: Зеленский поздравил украинцев с Днем флага и предложил провести желто-голубой флешмоб

В других городах по всей стране также поднимают желто-голубой флаг и отмечают праздник.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 103

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
Рынок частных клиник: перезагрузка
Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат
Все статьи


Читайте также

Зеленский сделал важное заявление по обмену пленными между Украиной и РФ
 Зеленский поздравил украинцев с Днем флага и предложил провести желто-голубой флешмоб
"Не Маши с Уралмаша": Геращенко и Арьев осадили Захарову из-за Зеленского
 "Монстров нужно убить": У Зеленского сделали неожиданное предложение по "Укрзализныце" и "Нафтогазу"
У Зеленского ожидают для Украины «тяжелую зиму»
 Налоговая амнистия: Стали известны детали инновации
У Зеленского назвали кандидатуру на пост главы Минздрава
Загрузка...

Армия

Зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска»
Комплекс радиоподавления линий управления авиацией «Лиман»
Боевая машина пехоты Marder (Германия)
Бронетранспортер Mowag Piranha 8x8 (Швейцария)
Вся армия    >>

Персоны

Екатерина
ОСАДЧАЯ
Галина
ГЕРЕГА
Евгений
ЕРМАКОВ
Харебин
АЛЕКСАНДР
Все персоны    >>

Публикации

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Станислав Кондрашов - большой бизнес и черный пиар идут рука об руку

Мнения
Экологическая политика президента должна выстраиваться на фундаменте защиты экологических прав

Экологическая политика президента должна выстраиваться на фундаменте защиты экологических прав

Сегодня Украина является высокорисковой страной, с одним из самых низких показателей продолжительности жизни в Европе в основном по причине огромного ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Nature Photographer: чудеса природы Австралии

Все фото »

 