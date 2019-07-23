Результаты выборов: Кто и сколько мест получает в новой Раде

Главная » Последние новости » Политические новости » Результаты выборов: Кто и сколько мест получает в новой Раде Результаты выборов: Кто и сколько мест получает в новой Раде

Закрыть Отправить

По результатам подсчета 93,1 процентов голосов украинцев партия президента «Слуга народа» получит 124 места в новоизбранной ВРУ

Среди партий, которым все же удалось преодолеть барьер в пять процентов, места в ВРУ могут распределиться так:, информирует enovosty.com/news.

«Слуга народа» – 124;

«Оппозиционная платформа — За жизнь» – 37;

«Европейская Солидарность» – 23;

Читайте: Эксперт рассказал, как будет формироваться коалиция в Раде

Всеукраинское объединение «Батькивщина» – 23;

«Голос» – 17.

Кого именно мы увидим в новой Раде

Конечно же, в новой Раде будет очень много новых людей, которым предстоит показать себя и свои способности. Но будет и много старожилов. В частности, динозавров политики ведет в Раду самый опытный политик Юля Тимошенко. Вот так выглядит список «Батькивщины»:

1. Юлия Тимошенко

2. Сергей Тарута

3. Валентин Наливайченко

4. Сергей Соболев

5. Елена Кондратюк

6. Иван Кириленко

7. Андрей Кожемякин

8. Григорий Немыря

9. Сергей Власенко

10. Валерий Дубиль

11. Александр Абдуллин

12. Иван Крулько

13. Анжелика Лабунская

14. Константин Бондарев

15. Михаил Цимбалюк

16. Виталий Данилов

17. Ольга Белькова

18. Алексей Кучеренко

19. Андрей Николаенко

20. Михаил Волынец

21. Андрей Пузийчук

22. Алена Шкрум

23. Владимир Кабаченко

24. Вадим Ивченко

А вот список молодых лиц от партии Вакарчука «Голос»:

1. Святослав Вакарчук

2. Юлия Клименко

3. Кира Рудык

4. Ярослав Железняк

5. Александра Устинова

6. Олег Макаров

7. Ярослав Юрчишин

8. Сергей Рахманин

9. Соломия Бобровская

10. Ольга Стефанишина

11. Александр Курдыдык

12. Владимир Цабаль

13. Андрей Осадчук

14. Роман Костенко

15. Роман Лозинский16.

16. Инна Совсун

17. Леся Василенко