Михаил Стрельников рассказал о преимуществах создания монокоалиции в Верховной Раде

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Подсчет голосов на внеочередных парламентских выборах практически завершен, и можно говорить о том, что у пропрезидентской партии на сегодня есть все условия для создания монокоалиции

С вопросом относительно эффективности функционирования монокоалиции “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, главе Всеукраинской общественной организации “Финансовая грамота” Стрельникову Михаилу Викторовичу, информирует enovosty.com/news.

«Во-первых, монокоалиция в Верховной Раде у нас впервые. И за все тридцать лет существования украинского независимого государства такого у нас еще не было. Во-вторых, я в этом отрицательных моментов не вижу, потому что перед президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой стоит прежде всего слом старой системы, доставшейся нам со времен Советского Союза и потом уже построение на этом фундаменте новой системы.

И для этого ему как раз необходимые рычаги и даны. Вопрос другой, насколько он сможет этим шансом воспользоваться. В любом случае ссылки на то, что мешает парламент и мешает Кабмин будут звучать неоправданными, потому что впервые правящая партия получает неограниченный карт-бланш от украинцев. И поэтому я считаю, что монокоалиция для сегодняшней ситуации — это неплохо, а дальше будем видеть по тому, как будут меняться государственные органы, меняться подходы государственных органов.

У Владимира Зеленского очень большая и сложная задача — это прекратить рейдерство, поскольку рейдерство по стране приобрело уже государственный масштаб и прекратить его будет достаточно сложно. Начиная от регистраторов, которые перерегистрируют все, что угодно и не несут практически никакой ответственности, кроме того, что их на полгода могут отключить от реестра. Коллекторская деятельность также приобретает в Украине гомерические масштабы, потому что на сегодняшний день никто не может быть уверен в том, что банк не нарисует абсолютно неправомерный долг, а коллекторы не заберут жилье.

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Поэтому перед Владимиром Зеленским стоит очень сложная задача. Но с другой стороны, у него достойный и соответствующий этой задаче инструмент в виде монокоалиции. И дальше мы будем надеяться, что он сможет реализовать задекларированные им программы и решить существующие проблемы с помощью этого мощного инструмента», — сообщает эксперт