Сигнал России: НАТО расширяет военную поддержку Украине

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В НАТО планируют расширить военную поддержку Украине

Планами расширить военную поддержку Украине поделился новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс. В рамках пресс-конференции, прошедшим после заседания военного комитета НАТО, генерал рассказал о том, что о том, что Альянс будет продолжать обучать украинские войска. Кроме того, речь идет и о расширенном сотрудничестве для защиты Украинского государства. Он отметил, что между Соединенными Штатами и Украиной в последнее время и так существовало сильное сотрудничество, но оно будет расширятся, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, председатель военного комитета Альянса Стюарт Пич рассказал о том, что во время заседания была проведена встреча с бывшим главой Генштаба ВСУ Виктором Муженко. В НАТО заявили о том, что в дальнейшем будут поддерживать Украину в оборонной сфере.

Напомним, ранее Стюарт Пич выступил с серьезным призывом к Российской Федерации, потребовав вернуть украинские территории и выпустить на свободу моряков.