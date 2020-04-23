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Саакашвили в правительстве: Портников рассказал, какой результат получит Зеленский и Украина

Главная » Последние новости » Политические новости » Саакашвили в правительстве: Портников рассказал, какой результат получит Зеленский и Украина
 
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Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии и эксголова Одесской ОГА, подтвердил, что президент Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по вопросам реформ в украинском правительстве.

Украинский президент Владимир Зеленский полагает, что Саакашвили имеет опыт реформ и он сможет им поделиться с правительством. Политический обозреватель Виталий Портников считает, что Саакашвили привык быть «номером один», с этим и связана его конфликтность. Конечно, сегодня у него уже не те политические амбиции, как в 2014 году, но это не значит, что он забыл те времена, когда отдавал распоряжения, которые выполнялись всей вертикалью исполнительной власти. К тому же, в самом украинском правительстве у Саакашвили будет много оппонентов. В частности, Портников задаётся вопросом о том, как будут складываться отношения между Саакашвили и главой МВД Арсеном Аваковым. Политолог уверен, что мы получим ещё один центр конфликтов и кризиса. Это явно не то, что нужно стране, когда необходимо выходить из непростой ситуации, в которую Украина попала после пандемии и непутевых действий правительства в последние месяцы: , информирует enovosty.com/news.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 737

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