В обществе есть недостаток справедливости, — Арестович

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Около офиса президента Украины прошла акция протеста против приговора активисту Сергею Стерненко

С просьбой прокомментировать ситуацию в программе “Свобода слова на ICTV” обратились к советнику главы Офиса президента Алексею Арестовичу. Об этом информируют Экономические Новости.

«Действительно, есть недостаток справедливости в обществе. Это все признают. Это признал президент, когда после суда над Стерненко сказал, что, во-первых, народ не доверяет судебной системе и она требует реформы. Мы начинаем реформу. И судебная реформа – это задание 2021 года вместе с реформой СБУ и другими реформами….Быстро ли это происходит? Нет.

Во-вторых, мы не понимаем, почему протестующие приходят под офис президента и с чем они приходят. Они говорят, что требования следующие: справедливость, реформа судебной системы и освобождение политических заключенных… Давайте посмотрим на стратегию, чего добиваются эти люди. Они требуют от президента нарушить закон Украины. Президент же реагирует в рамках своей компетенции. Он начал судебную реформу. А звонить конкретному судье и осуществлять давление – это нарушение закона. Протестующие под офисом президента последовательно требуют от президента нарушения закона Украины», — сказал Алексей Арестович в эфире программы