СБУ блокировала контрабанду в Украину психотропных веществ

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали функционирование международного канала контрабанды в Украину психотропных веществ

Оперативниками Харьковского Управления СБУ задержан житель Северодонецка, который лично ввозил контрабандой из одной из стран Европы психотропные вещества МДМА, которые сбывал в Украине, в частности в Харьковской области, наркодилерам большими партиями , информирует enovosty.com/news.

В ходе спецоперации правоохранительных органов задокументирован факт сбыта злоумышленником таблеток психотропного вещества МДМА на девять тысяч евро.

Сотрудники СБ Украины задержали наркодельца согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в пункте пропуска «Ягодин» Волынской области.

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Злоумышленник пытался ввезти в нашу страну в рейсовом автобусе очередную крупную партию психотропных веществ. У него изъято шесть тысяч таблеток МДМА, которые были скрыты в пакетах с кофе.

Всего в ходе спецоперации правоохранители изъяли из незаконного оборота 8,5 тысячи таблеток МДМА весом более 2,6 килограмма, стоимость которых по ценам «черного рынка» достигает трех миллионов гривен.

Следователями Управления СБ Украины в Харьковской области решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 307 и 305 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению и задержанию наркодельца проходила при содействии Государственной пограничной службы Украины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.