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Президент поздравил Филарета с 90-летним юбилеем

Главная » Последние новости » Политические новости » Президент поздравил Филарета с 90-летним юбилеем
 
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Сегодня 90-летие празднует Филарет, почетный патриарх украинской Православной церкви. Его поспешил поздравить и украинский президент Петр Порошенко.

На своей официальной странице в социальной сети Facebook президент написал, что ровно 90 лет назад в селе Благодатное, которое находится на Донбассе, в семье шахтера родился мальчик Михаил Денисенко, которому судилось всю свою жизнь посвятить Богу. Порошенко уточнил, что монашеский постриг он принял в 21 год и по сей день служит Церкви. , информирует enovosty.com/news.

Президент Украины отметил, что благодаря почетному патриарху Филарету, сейчас Украина имеет автокефалию. Именно он сделал первые шаги для этого, когда большинство еще не понимала необходимости ее создания.

Порошенко добавил, что главная цель его жизни — развития украинской православной Церкви. Украинский президент выразил Святейшему патриарху Филарету глубокое уважение и благодарность. Он пожелал ему крепкого здоровья, многих и счастливых лет, радостей, а также милости Божьей.

Ранее сообщали, что митрополит Епифаний, который возглавляет единую церковь, назвал предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета духовным наставником Украинской православной церкви.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 131

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