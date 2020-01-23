Кива: Мы наведем порядок в стране! (ФОТО)

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Фото в стиле вождей мирового пролетариата Маркса, Энгельса и Ленина опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат от партии ОПЗЖ Илья Кива.

На фото: Вадим Рабинович, Илья Кива и Виктор Медведчук, информирует enovosty.com/news.

«Мы наведем порядок в стране!», — с пафосом подписал фото Илья Кива.

Вчера «наведение порядка» состоялось в киевском ресторане «Моссо». Напомним, во время обеда в ресторане произошла драка с участием нардепа Оппозиционной платформы — За жизнь Ильи Кивы.

Судя по данным видеозаписи, инцидент в ресторане «Моссо» произошел 22 января около 12 часов дня. На записи видно, как депутат подходит к другому мужчине и внезапно бьет его головой в лицо. В свою очередь, мужчина наносит ему удар в лицо.

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Позже Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл уголовное производство по факту нанесения нардепом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильей Кивой телесных повреждений посетителю одного из киевских ресторанов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора. Производство было открыто в связи с заявлением потерпевшего.

«Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 года, ударил потерпевшего головой в лицо. Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение)», — говорится в сообщении.

У Рябошапки напомнили, что, согласно законодательству, открывать производства относительно нардепа может только генпрокурор.