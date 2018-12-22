Порошенко подписал закон, предусматривающий изменение названия УПЦ МП

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Петр Порошенко поставил подпись под законом, согласно которому УПЦ МП теперь будет называться Российской православной церковью в Украине.

Об этом передает пресс-служба президента, информирует enovosty.com/news.

Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий изменение названия УПЦ МП. Теперь она должна именоваться Российской православной церковью в Украине.

По словам главы государства, новое название никак не повлияет на конституционные права украинцев. Порошенко напомнил, что каждый человек имеет право на свободу вероисповедания.

Каждый украинец может свободно посещать как автокефальную Православную Церковь Украины, так и Российскую православную церковь. Президент отметил, что никаких ограничений относительно веры и выбора конфессии в Украине не существует.

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Петр Порошенко уверен, что выбор вероисповедания легче совершить, если все называется своими именами, а также, когда есть объективная информация для принятия религиозного решения.

Реализация нового закона позволит людям получить полный доступ к важной информации, уверен президент. В документе речь идет о том, что религиозная организация, которая подчиняется стране-агрессору, должна в своем названии использовать наименование «родительской» организации. Помимо этого, разрешается употреблять словосочетание «в Украине».