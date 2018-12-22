Андрей Рева объяснил, как будет работать программа «Муниципальная няня»

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Государственная компенсация, которая будет выплачиваться семье, пойдет на оплату налогов за официальное трудоустройство помощницы.

Министр социальной политики Андрей Рева рассказал о нюансах госпрограммы «муниципальная няня», информирует enovosty.com/news.

Он заявил, что данная денежная компенсация предназначена для погашения налогов за официальное трудоустройство няни в семью. Таким образом Минсоцполитики хочет поспособствовать выходу домашнего персонала из тени и помочь семьям.

На итоговой пресс-конференции министр отметил, что главный смысл «муниципальной няни» — компенсация налогов. Он обратил внимание, что сегодня большинство семей не оформляют официально свои отношения с человеком, для которого ухаживание за ребенком является основным видом заработка.

Чтобы вывести нянь из тени и избавить семьи от налогов и была придумана программа компенсации в размере одного прожиточного минимума. Рева подсчитал, что данная сумма практически покроет семье НДФЛ и ЕСВ.

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Министр отметил, что заниматься поиском и выбором няни будут родители. Государство же обязуется компенсировать семье деньги, связанные с узакониванием трудоустройства наемного человека.

В Минсоцполитики добавили, что контроля за тем, вышла ли мама на работу, совершаться не будет. Услугами муниципальной няни можно воспользоваться и по иным причинам.