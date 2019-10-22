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Будем собирать налоги там, где мы их никогда не собирали, — Николай Тищенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Будем собирать налоги там, где мы их никогда не собирали, - Николай Тищенко (ВИДЕО)
 
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В стране чёрная дыра, денег нет, казна пуста, все было украдено и для того чтобы найти деньги, у нас есть несколько путей: повысить налоги, заработать, начать собирать налоги там, где мы их никогда не собирали, или брать кредиты. Такой видит нынешнюю социально-экономическую ситуацию в Украине Николай Тищенко, депутат от фракции «Слуга Народа».

С точки зрения астрофизики гипотеза Н.Тищенко о том, что Украина — это аномалия, конечно, вызывает тревогу и крайнюю обеспокоенность, но с оглядкой на текущие макро-экономические показатели Украины, мягко скажем, не совсем точно отражает реальное положение вещей в нашей стране, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, Н.Тищенко убежден, что за 28 лет независимости в стране практически ничего не изменилось, осталось много проблем после предшественников и решение этих проблем целиком ложится на плечи его партии, которую выбрал народ.

Нардеп просит избирателей дать «слугам народа» работать и наконец понять, что денег нет. Поднятие социальных стандартов в Украине, полагает Н.Тищенко, возможно будет только после окончания войны, изменения налогового законодательства и только после того, когда страна начнёт нормально зарабатывать.

Кажется, это уже где-то было: «Денег нет, но вы держитесь!» (прим. автора).

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«Сегодня нам надо притормозить и успокоиться. Всему обществу. Дать нам работать. Не дергать нас влево и вправо, дать поработать нашей команде.
Что сейчас происходит? Вы не даёте нам работать!», — посетовал нардеп.

Полная версия комментария, а также другие нестандартные мысли нардепа о дальнейшем развитии страны, смотрите ниже в видео.


Автор: Елена Каденко
Посещений: 233

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