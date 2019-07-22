Эксперт рассказал, как будет формироваться коалиция в Раде

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Согласно окончательным результатам Национального экзит-пола партия «Слуга народа» получила 44,2% голосов.

В комментарии изданию «Экономические Новости» политический эксперт Евгений Магда рассказал о коалиции в новой Верховной Раде: кто с кем готов объединиться, информирует enovosty.com/news.

«Думаю, что «Слуга народа» будет иметь все основания для формирования однопартийного большинства, однако из тактических причин формировать коалицию будет с «Голосом» и «Батькивщиной», чтобы несколько размыть ответственность за непопулярные решения, принимать которые придется»,- подчеркнул эксперт.

С его слов, «Европейская Солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» будут в оппозиции, возможно, появится группа депутатов мажоритарщиков, которая будет играть с правящим большинством.

«Интересно, насколько быстро в СН поймут, что полнота власти предполагает и полноту ответственности»,- сказал Магда.

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