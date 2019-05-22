Рада не поддержала законопроекты Зеленского. Как прошел насыщенный день?

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В Верховной Раде долго выступали с пламенными речами, но так ни за что и не проголосовали

Верховная Рада зарегистрировала законопроект президента Украины Владимира Зеленского об изменении избирательного законодательства. Парламент не проголосовал за внесения закона в повестку дня, информирует enovosty.com/news.

Соответствующая информация о законопроекте появилась на сайте парламента около 13:00 22 мая. Вначале ни объяснительной записки, ни текста документа в открытом доступе не было. Около 13:20 на сайте Рады появились объяснительная записка и проект закона.

Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко рассказал о «злом взгляде» на него президента Владимира Зеленского в день инаугурации 20 мая.

«Я хочу сказать украинцам фразу, которую я сказал Зеленскому, когда он шел после инаугурации, и вся страна, весь мир это увидел. Его реакцию и его злой взгляд на меня. Знаете почему? Потому что я ему сказал: Владимир, плохо начал, — плохо кончишь!», — рассказал Ляшко.

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Нардеп от Оппозиционного блока заявил о том, что они намерены отменить закон о языке, нарвавшись на жесткий ответ от спикера ВРУ Андрея Парбия.

Многие депутаты в своих выступлениях резко раскритиковали проект закона о выборах, который предложил новоизбранный президент Зеленский. Особенно возмутило депутатов предложение внести правку о закрытых списках. Закрытые списки означают консервацию коррупционной составляющей, когда место в списке можно будет просто купить. Кроме того, избиратели будут вынуждены покупать «котов в мешке», а не депутатов.

В заключение, на внеочередном заседании Верховной Рады Спикер парламента Андрей Парубий поставил вопрос о рассмотрении законопроекта президента Зеленского о внесении правок в избирательное законодательство. Однако за него проголосовали только 97 депутатов при необходимых 226. Решение не принято. Внеочередное заседание закрыто, следующее заседание состоится 28 мая.

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