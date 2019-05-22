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Он не стратег: Белковский назвал главную цель Путина

Главная » Последние новости » Политические новости » Он не стратег: Белковский назвал главную цель Путина
 
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Политический аналитик Станислав Белковский в эфире украинского телеканала рассказал о главных целях российского президента Владимира Гройсмана

В разговоре с ведущей Алесей Боцман, известный политический аналитик Станислав Белковский выразил свое мнение о том, что российский президент Владимир Путин не является стратегом по своему психотипу, по типу мышления. Белковский называет его тактиком, у который не имеет долгосрочных планов, информирует enovosty.com/news.

По мнению аналитика, главной задачей российской лидера является троллинг Соединенных Штатов Америки, чем он занимается сейчас и будет заниматься в дальнейшем. А вот по отношению к Украине у него нет дальноглядных планов, так как его вполне удовлетворяется нынешний статус-кво. Он не намерен возвращать оккупированный крымский полуостров, так как абсолютно убежден в том, что спустя лет 10-15 мировое общество признает эту авантюру и смириться с аннексией украинской территории. По мнению российского политтехнолога, Путин прекрасно осознает, что раньше этого срока этого произойти не может, потому поддерживает режим замороженного конфликта на Донбассе.


Автор: Оксана Ельченко
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