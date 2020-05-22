Каким был первый год президентства Зеленского. Политическая сатира (ВИДЕО)

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Выход батюшки царя Владимира ясно солнышко к людям был, пожалуй, самым ярким событием последних карантинных месяцев. Все, самое интересное с пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского на наш, конечно, субъективный взгляд, смотрите в сюжете.

Народ позеленевший от отсутствия свежего воздуха и денег на затянувшемся карантине, слегка пригорюнился. Но президент наш Владимир, таки решил явить себя народу и благую весть молвить, информирует enovosty.com/news.

Собрались все в Мариинском парке. А где же ещё, карантин ведь. Благо, бояре давеча разрешили простому люду в парки выходить по 8 человек не более.

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Конечно, коронавирус не спит. Карантин… Поэтому не всех допустили поглядеть хоть одним глазком на Президента нашего, только самых самых, кто более всех достоен. А некоторым даже повезло слово Владимиру молвить, типо вопрос.

ЗИК, НьюсВан, Шарий, 112-ый и конечно — наш специальный агент под прикрытием, Дмитрий Гордон.

Десница короля Юлия допускала не всех. Она хорошо знает как отделить зерна от плевел и кто нормальное СМИ, а кто не достоен царю-батюшке вопросы задавать. Она даже ездила в заморские страны тамошний опыт перенимать, смотрела и училась как там СМИ отбирают.

Много было сказано в этот дождливый, но знаменательный день. Всего и не упомнишь. Но были моменты, которые и не забудешь, хоть и хотел бы.

Например, народ украинский узнал таки наконец, что не бедный он вовсе. Он где-то между очень богатыми и очень бедными, ровнёхонько посредине. Так сказать, средний класс по-украински. Хороший такой, крепенький середнячок, с зарплатой в 5-6 тысяч гривен в месяц.

Живи да радуйся и не забывай благодарить власть за свою счастливую и благополучную жизнь. А заморский ЮНИСЕФ нам не указ, говорят мол, половина народа украинского за чертой бедности! Хе! Наш президент Владимир, когда избирался на царствование, тоже так считал, думал одарить простолюдинов по 4 тысячи долларов в месяц зарплаты.

А потом встал, подумал… Э.. нет! 250 баксов в месяц, пожалуй, для народа хватит. Ишь чего удумали, отроки, 4 тысячи. Нечего всем в олигархи идти. Пусть в стране будет нормальный такой средний класс. Уже не бедные, но ещё и не очень богатые, так сказать, в промежуточном эволюционном состоянии пусть поживут, крепостные. Решил и сделал. Молодец!

Ну и пенсионерам нечего роптать и сетовать на судьбинушку. Много их у нас, аж целых 12 млн, дожили таки. А вот не всем держава может помочь, не всем. Будет помогать выборочно. Запустит, так сказать, метод естественного отбора. Кто покрепче — вытянет сам, кто послабее — увольте. Нам ещё долги западным боярам отдавать, так что монет золотых на всех не хватит.

Или пусть крепкий средний класс поделится. А ежели заартачится, мы банки прижмём. Видишь ли, независимые они.

Ну и немного о внешней политике. Радует, что с Оманом у нас все наконец налаживается. Владимир сам летал туда, с боярами ихними все перетер, обо всем договорился. И теперича Оман — наш союзник и стратегический партнёр на международной арене. Фух… аж отлегло.

Что ещё запомнилось, так это то, что Президент наш, Владимир, не любит кумовства там всякого и на главные и важнейшие должности государственные зовёт только самых профессиональных. И самых честных и неподкупных. Короче, всех из 95 квартала. А их уже набралось 30 душ во всех ветвях власти. И никто, конечно, не кум, не брат, и не сват и… упаси боже, не сосед.

А вообще с кадрами проблема страшная в нашем отечестве. Ни тебе министра образования найти, ни министра культуры, вообщем ..!

А все вокруг так и норовят Президента критиковать. То им назначенный вассал лицом не вышел, то не к тому клану относится. Беда государева — с этими критиканами пустоголовыми.

Радует то, что президент наш, Владимир Алесандрович таки стремится попасть в историю, идея относительно зарплаты в 4 тысячи, как видим не тот повод, мелковато для государя такого уровня. А вот дороги построить когда-то… это оно! Будут дороги! Как у Европе. Эх! Планы и прожекты грандиозные у государя. Заживем!

Ну и наконец мы таки поняли, чем отличается нынешний Владимир от прошлого Петра. Всем! Особенно физиологически.

А я-то думала…

Ну и в завершении Владимир Александрыч успокоил таки свой волнующийся народ украинский и знать местную. Будет таки второй срок царствования! Конечно, если народ, а особенно крепкий средний класс с зарплатой в 6 тысяч гривен попросит Владимира ясно-солнышко пожаловать во второй раз взойти на трон. Ибо уж больно хорошо то как стало!

Но тут Владимир предупредил. Строго так. Народ меня выбрал! И жалеть о содеянном, или не жалеть, может только он, народ! И тут я, пожалуй, впервые соглашусь. А вы готовы ко второму сроку? Готовы, крепенький вы наш, средний класс?