РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

22.05.2020 г.
22:36Каким был первый год президентства Зеленского. Политическая сатира (ВИДЕО)
12:05«За спиной президента Ахметов возвращает в политику Яценюка» - политолог
11:21В Сеть попала работа снайпера ВСУ по террористам "ДНР"
09:56Украина в Морском трибунале готовит удар по России
08:30Киевская область также не ослабит карантин
21.05.2020 г.
11:18В "Голосе" рассказали, будет ли Притула баллотироваться в мэры
11:00Возмущенная "третья сила": Появилось видео мощной мести боевикам на Донбассе
Все политические новости

Аналитика

21.05.2020

Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов

Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
Прошел год с момента инаугурации Владимира Зеленского на пост президента Украины. Во время предвыборной кампании экс-шоумен щедро раздавал обещания, ...
19.05.2020

Коллективный Путин и его составные части

Коллективный Путин и его составные части
Само собой якобы разумеющееся утверждение о том, что Россией правит Путин, 20-летие сидения на московском троне отмечалось в марте нынешнего года, при ...
14.05.2020

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Об основных достижениях президента Владимира Зеленского за год правления, о последствиях открытия рынка земли, перспективах решения конфликта на Донбассе ...

Последние новости

22.05.2020 г.
22:45 "Всякое было, но только не страусы", - Сеть взорвал бегущий за велосипедистом страус (ВИДЕО)
22:36 Каким был первый год президентства Зеленского. Политическая сатира (ВИДЕО)
20:59 Ученые объяснили, почему кораллы имеют различные цвета
20:47 В Минцифры разработали концепцию по развитию сферы искусственного интеллекта
20:35 Развитие космической отрасли является подъемом всей экономики, - эксперт
20:16 Цена на российский газ продолжает стремительное пике, - Злой Одессит
19:57 Иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области, - Баканов
19:39 Российские оккупанты маскируют тяжелую артиллерию в жилых кварталах, - ОБСЕ
19:26 Ученые выяснили, пригодна ли марсианская вода для питья
18:52 Волкер предложил вариант вступления Украины в НАТО
18:35 Российский золотой миллион останавливает ужас перспективы остаться один на один с угрюмым народом, - Пионтковский
18:09 Цена на газ для населения будет снижена на 21%
17:58 Необходимо разрешать импорт электроэнергии для обеспечения конкуренции – глава НКРЭКУ
17:46 Конча-Заспа может уйти под воду: эколог предупреждает о серьезной опасности
17:23 Наградили Военным крестом и получил звание сержанта: ученые назвали животных-интеллектуалов
16:54 Нацполиция блокировала деятельность лиц, отправлявших людей в трудовое рабство
16:32 Украинский партизан сбежал из плена боевиков ДНР: подробности
16:18 НБУ планирует открыть онлайн-доступ к Кредитному реестру
16:00 На Индию и Бангладеш обрушился самый сильный циклон за десятилетие (ФОТО)
15:58 США призвали ВОЗ немедленно приступить к расследованию возникновения COVID-19
15:36 ПЦУ возобновляет богослужения с участием прихожан в храмах
15:02 В Украине размер потребительской инфляции не превышает 3%
15:00 "Синие ангелы" ВМС США показали свой полет над USS Harry S. Truman из кабины пилота (ВИДЕО)
14:40 На Черниговщине провели испытания легкого переносного ракетного комплекса Корсар (ФОТО)
14:25 Заражение COVID-19 возможно, если в организм попала инфекционная доза - около тысячи частиц вируса, - иммунолог
14:20 Китай спровоцировал резкое падение мировых цен на нефть
14:09 Генеральный директор Побужского ферроникелевого комбината: «Карантин – не повод отказываться от социальных обязательств»
14:05 Снова куда-то исчез: Ким Чен Ын не появлялся на публике уже 3 недели
14:02 В Укравтодор могут назначить "схемщика" Туринка, завалившего работу в Запорожcкой ОГА
13:46 ПЦУ разъяснила верующим новые правила посещения храмов
13:40 Расстрел участников АТО под Житомиром. Стали известны причины
13:40 И карантин не помеха: Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в лото с людьми из дома престарелых (ВИДЕО)
13:35 Небо закрывается: Между США и РФ растет военная эскалация
13:20 Шесть украинских вузов вошли в ТОП-200 лучших учебных заведений мира
13:00 Нефть и российский рубль посыпались на новостях из Китая
12:57 Кличко просит открыть метро
12:50 Когда в Украине запустят межобластной транспорт. Названа точная дата
12:40 ТОП-10 самых влиятельных брендов, производящих электромобили
12:20 США планируют построить спутниковую сеть для отслеживания гиперзвукового оружия из России и Китая
12:18 Служил 11 президентам: От коронавируса умер бывший дворецкий Белого дома
12:05 «За спиной президента Ахметов возвращает в политику Яценюка» - политолог
11:44 В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
11:25 Стало известно, почему скачка цен удалось избежать
11:21 В Сеть попала работа снайпера ВСУ по террористам "ДНР"
11:12 В России - новый рекорд смертности от COVID-19
11:09 Препарат без сертификации «Амизон» МОЗ приказал исследовать на украинцах, - СМИ
10:05 Смягчение карантина: Какие области не готовы к этому шагу
09:56 Украина в Морском трибунале готовит удар по России
09:49 Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Подробности
09:26 Ситуация с COVID-19: Количество зараженных перевалило за 20 тысяч
09:14 Дубилет рассказал, как вирус сделал работу эффективней
08:54 Кровавая трагедия: На Житомирщине охотник расстрелял семерых друзей
08:48 Пьяный мэр в гробу притворился умершим от коронавируса
08:34 Вторая волна коронавируса: Стало известно, что будет с границами США
08:30 Киевская область также не ослабит карантин
07:50 Toyota готовится к премьере необычного концепт-кара: в чем его "изюминка"
07:40 Американский эсминец Zumwalt впервые провел испытания своих пушек Mark 46 MOD 2
07:30 Ослабление карантина в Украине с 22 мая: все подробности
07:15 ТОП-10 самых красивых тоннелей из деревьев в мире (ФОТО)
07:00 Снова за парты: как учащиеся по всему миру придерживаются социального дистанцирования (ФОТО)
Все новости »

Каким был первый год президентства Зеленского. Политическая сатира (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Каким был первый год президентства Зеленского. Политическая сатира (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Выход батюшки царя Владимира ясно солнышко к людям был, пожалуй, самым ярким событием последних карантинных месяцев. Все, самое интересное с пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского на наш, конечно, субъективный взгляд, смотрите в сюжете.

Каким был первый год президентства Зеленского. Политическая сатира (ВИДЕО)

Народ позеленевший от отсутствия свежего воздуха и денег на затянувшемся карантине, слегка пригорюнился. Но президент наш Владимир, таки решил явить себя народу и благую весть молвить, информирует enovosty.com/news.

Собрались все в Мариинском парке. А где же ещё, карантин ведь. Благо, бояре давеча разрешили простому люду в парки выходить по 8 человек не более.

Читайте: Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов

Конечно, коронавирус не спит. Карантин… Поэтому не всех допустили поглядеть хоть одним глазком на Президента нашего, только самых самых, кто более всех достоен. А некоторым даже повезло слово Владимиру молвить, типо вопрос.
ЗИК, НьюсВан, Шарий, 112-ый и конечно — наш специальный агент под прикрытием, Дмитрий Гордон.

Десница короля Юлия допускала не всех. Она хорошо знает как отделить зерна от плевел и кто нормальное СМИ, а кто не достоен царю-батюшке вопросы задавать. Она даже ездила в заморские страны тамошний опыт перенимать, смотрела и училась как там СМИ отбирают.

Много было сказано в этот дождливый, но знаменательный день. Всего и не упомнишь. Но были моменты, которые и не забудешь, хоть и хотел бы.

Например, народ украинский узнал таки наконец, что не бедный он вовсе. Он где-то между очень богатыми и очень бедными, ровнёхонько посредине. Так сказать, средний класс по-украински. Хороший такой, крепенький середнячок, с зарплатой в 5-6 тысяч гривен в месяц.

Живи да радуйся и не забывай благодарить власть за свою счастливую и благополучную жизнь. А заморский ЮНИСЕФ нам не указ, говорят мол, половина народа украинского за чертой бедности! Хе! Наш президент Владимир, когда избирался на царствование, тоже так считал, думал одарить простолюдинов по 4 тысячи долларов в месяц зарплаты.

А потом встал, подумал… Э.. нет! 250 баксов в месяц, пожалуй, для народа хватит. Ишь чего удумали, отроки, 4 тысячи. Нечего всем в олигархи идти. Пусть в стране будет нормальный такой средний класс. Уже не бедные, но ещё и не очень богатые, так сказать, в промежуточном эволюционном состоянии пусть поживут, крепостные. Решил и сделал. Молодец!

Ну и пенсионерам нечего роптать и сетовать на судьбинушку. Много их у нас, аж целых 12 млн, дожили таки. А вот не всем держава может помочь, не всем. Будет помогать выборочно. Запустит, так сказать, метод естественного отбора. Кто покрепче — вытянет сам, кто послабее — увольте. Нам ещё долги западным боярам отдавать, так что монет золотых на всех не хватит.

Или пусть крепкий средний класс поделится. А ежели заартачится, мы банки прижмём. Видишь ли, независимые они.

Ну и немного о внешней политике. Радует, что с Оманом у нас все наконец налаживается. Владимир сам летал туда, с боярами ихними все перетер, обо всем договорился. И теперича Оман — наш союзник и стратегический партнёр на международной арене. Фух… аж отлегло.

Что ещё запомнилось, так это то, что Президент наш, Владимир, не любит кумовства там всякого и на главные и важнейшие должности государственные зовёт только самых профессиональных. И самых честных и неподкупных. Короче, всех из 95 квартала. А их уже набралось 30 душ во всех ветвях власти. И никто, конечно, не кум, не брат, и не сват и… упаси боже, не сосед.

А вообще с кадрами проблема страшная в нашем отечестве. Ни тебе министра образования найти, ни министра культуры, вообщем ..!

А все вокруг так и норовят Президента критиковать. То им назначенный вассал лицом не вышел, то не к тому клану относится. Беда государева — с этими критиканами пустоголовыми.

Радует то, что президент наш, Владимир Алесандрович таки стремится попасть в историю, идея относительно зарплаты в 4 тысячи, как видим не тот повод, мелковато для государя такого уровня. А вот дороги построить когда-то… это оно! Будут дороги! Как у Европе. Эх! Планы и прожекты грандиозные у государя. Заживем!

Ну и наконец мы таки поняли, чем отличается нынешний Владимир от прошлого Петра. Всем! Особенно физиологически.
А я-то думала…

Ну и в завершении Владимир Александрыч успокоил таки свой волнующийся народ украинский и знать местную. Будет таки второй срок царствования! Конечно, если народ, а особенно крепкий средний класс с зарплатой в 6 тысяч гривен попросит Владимира ясно-солнышко пожаловать во второй раз взойти на трон. Ибо уж больно хорошо то как стало!

Но тут Владимир предупредил. Строго так. Народ меня выбрал! И жалеть о содеянном, или не жалеть, может только он, народ! И тут я, пожалуй, впервые соглашусь. А вы готовы ко второму сроку? Готовы, крепенький вы наш, средний класс?


Экономические новости youtube
Посещений: 40

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
Коллективный Путин и его составные части
Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Все статьи


Читайте также

Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
 Зеленский будет баллотироваться на второй срок
Главарь "ЛНР" пригрозил Украине. Зеленский ответил
 Зеленский собрал большую пресс-конференцию в годовщину инаугурации. Онлайн-трансляция
Cимволом Киева стал Биг-Беня: Гончаренко об антиколомойском законе (ВИДЕО)
 Зеленский дал поручение Минздраву на майские праздники
МВФ предупредил Зеленского о проблемах

Армия

Бронетранспортер International MaxxPro (США)
Танк K1 (Южная Корея)
Танк K1A1 (Южная Корея)
Самолет Ан-38Д
Вся армия    >>

Персоны

Фарион
Ирина
Обама
Барак
Хмельницкий
Василий
Пивоварский
Андрей
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Под Киевом разорившийся фермер выбросил горы моркови (ВИДЕО) (33119)

Французский бульдог, радующийся надувному бассейну, стал звездой Сети (ВИДЕО) (12504)

Как правильно нейтрализовать клеща: инструкция от доктора Комаровского (8488)





Апокалипсис

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Loading...


help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 