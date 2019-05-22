Александр Мусиенко рассказал про влияние досрочных парламентских выборов на ситуацию на фронте

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и проведении внеочередных парламентских выборов

С вопросом о влиянии роспуска Рады и проведения внеочередных парламентских выборов на состояние военного конфликта на востоке Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, руководителю Центра военно-правовых исследований Александру Мусиенко, информирует enovosty.com/news.

Александр Мусиенко сообщает, что досрочные выборы сами по себе на ситуацию на фронте не влияют

«Но в целом негативно может повлиять ситуация с изменением во власти в комплексе, когда полномочия Верховной Рады прекращаются досрочно, правительство подает в отставку, а президент только приступил к исполнению обязанностей.

Мы уже увидели, что в период перехода власти Россия в присущей агрессивной манере начинает давить. Это и выдача российских паспортов жителям так называемых «ОРДЛО» и ограничения импорта в Украину российских нефтепродуктов. Это уже испытание для новой власти.

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Что касается парламентских выборов, то опасно не столько их само проведение, сколько приход к власти пророссийских сил, или таких, которые выступают за любые компромиссы и договоренности с Россией «, — отмечает эксперт.