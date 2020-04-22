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Правительство продолжает карантин до 11 мая. Шмыгаль рассказал о «четком плане»

Главная » Последние новости » Политические новости » Правительство продолжает карантин до 11 мая. Шмыгаль рассказал о "четком плане"
 
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При принятии решения правительство опиралось на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая

Об этом на странице в facebook написал премьер Денис Шмыгаль.

«В то же время у нас есть четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовую точку этого плана мы называем «День К». Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%, информирует enovosty.com/news.

По нашим расчетам, «День К» должен наступить 12 мая. Также у нас есть важные задачи до сих пор, над которыми мы работаем: постепенно увеличиваем количество тестирований, улучшаем обеспечения больниц и медиков, вводим систему Е-контроля самоизоляцией как альтернативу обсервации и разрабатываем новые социальные стандарты. Это прежде всего ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и постоянная дезинфекция.

Украина непременно вернется к привычному ритму жизни, но угроза, к сожалению, в ближайшее время не исчезнет. И мы вместе со всем миром должны научиться жить в новых условиях», — написал глава правительства.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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