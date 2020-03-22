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Люди должны быть дома на карантине. Об убытках и компенсациях подумаем позже, когда выживем — Аваков

Главная » Последние новости » Политические новости » Люди должны быть дома на карантине. Об убытках и компенсациях подумаем позже, когда выживем - Аваков
 
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает за срочное введение в стране жесткого «тотального» карантина в связи с пандемией в мире заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом Аваков написал на странице в Facebook

«В стране уже введены ограничительные меры. ОНИ БУДУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЖЕСТЧЕ в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать! ВО всем мере ограничения и кризис – везде, как и у нас нет масок и респираторов — и в США и в ЕВРОПЕ – паника захватила огромные пространства мира. Нет тестов, нет аппаратов искусственной вентиляции легких. Ведущие экономики мира и лучшие системы здравоохранения оказались не готовы к атаке вируса. Это факт. У нас ситуация с этим такая же плохая. Это надо честно говорить. И чуда завтра не произойдет. Средства защиты и тесты производятся и закупаются — в условиях жесточайшей конкуренции во всем мире наши агенты покупают и средства защиты и компоненты. Делаем это и в Украине. Все, кто этим занимаются — сконцентрированы и нагружены работой 24\7. Нужно время! Ситуация будет меняться, мы будем насыщать систему всем необходимым – но нужно время! Нужно выиграть время, что бы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы — важен!!! И потому – ТОТАЛЬНЫЙ ПОЛНЫЙ КАРАНТИН – моя позиция, о которой хочу просить каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти», — призвал Аваков, информирует enovosty.com/news.

«На данный момент в стране должен работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности! Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. НЕ УВОЛЕННЫЕ, НЕ ОТПРАВЛЕННЫЕ ЗА СВОЙ СЧЕТ – на карантине !!!! – об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем! Должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование. Людям не выходить из дома, кроме КРАЙНЕЙ необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше», — добавил он.

«В эти непростые времена я желаю быть всем нам сильными и мудрыми людьми. Давайте вспомним, что такое любовь и забота к окружающим, близким и родным людям. Лишь совместными действиями мы можем защитить и поддержать друг друга», — резюмировал Аваков.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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