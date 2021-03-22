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Фавориты на выборах народного депутата в «Буковельском» округе меняются – политтехнолог

Главная » Последние новости » Политические новости » Фавориты на выборах народного депутата в «Буковельском» округе меняются – политтехнолог
 
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Выборы народного депутата в избирательном округе №87 могут закончиться неожиданно - прогнозирует политтехнолог Тарас Загородний.

Об этом он пишет на своей странице в Facebook, где опубликовал рейтинги кандидатов, информируют "Экономические новости".

«Совсем свежий опрос «Украинской социологической службы» говорит, что на первом месте самовыдвиженец Ноняк (18,6%), который переболел коронавирусом. С небольшим отрывом от него идет свободовец Кошулинский (18,2%). А вот партнер Коломойского Шевченко, имя которого тесно связывают с «Буковелью» окончательно потерял лидерские позиции и опустился на 4 место (17,1%). Провластный Вирастюк имеет третью позицию (17,3%) и шансов подняться выше у него, скорее всего, нет. И замыкает пятерку лидеров гонки Голиней от «Платформы громад» (6,3%)» — пишет политтехнолог.

Падение рейтингов недавнего фаворита избирательной гонки Александра Шевченко Загородний связывает, с повышением уровня заболеваемости и смертей от коронавируса, которая накрыла округ после «Буковельских празднований». «Все эти гуляния «докатили» округ и область до невиданного до сих пор всплеска пандемии, блок-постов в округе, переполненных больниц, двух новых штамов коронавируса и высокой смертности. Агитация проходит в неблагоприятных условиях, люди реально стали бояться. Конкуренты, скорей всего, поработали над тем, чтобы люди понимали откуда «ноги растут». И господин Шевченко теперь расплачивается за это рейтингом и, возможно, депутатским мандатом», — пишет эксперт.

По мнению эксперта, невысокий рейтинг кандидата от «партии власти» Вирастюка, также связан с пандемией и некачественной работой власти по противодействию распространению болезни.

При этом Загородний прогнозирует невысокую явку на выборах и не исключает масштабные фальсификации. «Поскольку много разных ресурсов поставлено на карту, то сдаваться не будут и не исключены фальсификации. Чем ближе 28 марта, тем больше ажиотаж и напряжение растет. Явка будет низкой, на уровне 30% через коронавирус, а возможно и локдаун. Тут все зависит от избирателей и их голосов, это в том числе и оценка происходящему. И того, как штаб может мобилизовать своих сторонников. А там могут быть разные варианты. Ну, и от того, кто и как будет считать. И как долго. И досчитают ли вообще.», — резюмирует политтехнолог.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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