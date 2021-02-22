Вице-премьер Уруский замечен в компании Кадырова в ОАЭ, — СМИ

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Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский замечен в компании главы Чечни Рамзана Кадырова на военной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби (ОАЭ).

Соответствующие фото распространили местные СМИ в понедельник, об этом говорится на сайте Обозреватель.

Журналисты не исключили, что вице-премьер «вероятно договаривается о плотном и дружественном сотрудничестве», поскольку у Олега Уруского, как главы украинской делегации, запланирован ряд переговоров с официальными делегациями различных стран и международными компаниями по поводу дальнейшего партнёрства.

В составе украинской делегации руководство девяти предприятий ОПК, семь из которых входят в Укроборонпром. На украинском стенде планируется представить более десятка натуральных и макетных (масштабных) образцов продукции военного и двойного назначения.

IDEX — одна из крупнейших военных международных выставок, которая проводится под патронатом президента Объединенных Арабских Эмиратов. В павильонах Национального выставочного центра в Абу-Даби свои экспозиции представят более 900 ведущих оборонных компаний из 59 стран мира.

Источник: obozrevatel.com