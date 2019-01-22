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СБУ разоблачила агента кремлевской «тролефермы» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » СБУ разоблачила агента кремлевской "тролефермы" (ВИДЕО)
 
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Сотрудниками СБУ разоблачен российский журналист, который с 2015 года находился в составе зарубежного антиукраинского центра и по заказу спецслужб РФ администрировал и осуществлял информационное наполнение антиукраинских Интернет-сообществ.

Служба безопасности Украины постоянно проверяет профили фейковых активистов, действующих в интересах Кремля. Такого псевдоэксперта разоблачили сотрудники УСБУ в Сумской области, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

В публикациях от имени вымышленных экспертов журналист создавал негативный образ руководства Украины, способствовал дискредитации органов государственной власти, агитировал за изменение конституционного строя.

Другим направлением его деятельности были инспирации сепаратистских настроений в западных регионах. Чтобы наладить «нужные» связи, он совершал поездки в Черновицкую и Закарпатскую области. Там журналист записывал интервью с представителями румынской и венгерской нацменьшинств, сторонниками неорусинства. В дальнейшем эти сюжеты использовались российской пропагандой для создания негативного медийного образа украинской власти.

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Это еще раз доказывает, что Интернет-среда стала важным направлением российской гибридной агрессии, и активно используется Кремлем для манипуляций и инспирации конфликтов.

Напомним, на прошлой неделе благодаря СБУ Facebook удалил огромную тролеферму, модераторы и участники которой находились в России. Под видом украинцев российские тролли способствовали нагнетанию общественно-политической обстановки внутри страны. Провокационные публикации, поступающих из фиктивных аккаунтов, были подкреплены выводами «авторитетных специалистов».


Автор: Оксана Ельченко
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