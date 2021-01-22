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Санкциям быть: Новое правительство США будет наказывать РФ за Украину

Главная » Последние новости » Политические новости » Санкциям быть: Новое правительство США будет наказывать РФ за Украину
 
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Новая администрация США продолжит санкционную политику против России, которая началась после аннексии крымского полуострова и агрессии на Донбассе

Кандидат на пост главы Минфина Джанет Йеллен выступила с важным заявлением, убедив общество о строгой приверженности санкциям против РФ. Причина — агрессия России против Украины, информирует enovosty.com/news.

«Я привержена строгому выполнению санкций за российские действия в Восточной Украине и в Крыму, а также по другим угрозам национальной безопасности США». Так будущая глава ведомства ответила на вопросы финансового комитета Сената Конгресса в Twitter.

19 января Джанет Йеллен на слушаниях в Сенате по утверждению своей кандидатуры твёрдо заявила о том, что планирует осуществить обстоятельный анализ деятельности своего ведомства в сфере введения санкций против других государств. Она намерена просить заместителя Уолли Адейемо проводить глобальный обзор санкционной политики Соединенных Штатов Америки ради того, чтобы введенные рестрикции использовали в стратегических целях и соответствующим образом».

Отметим, эксперты убеждены в том, что новая администрация Джо Байдена будет строга, но справедлива с Украиной. Среди первых решений — санкции и остановка российского масштабного газопровода «Северный поток-2».

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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