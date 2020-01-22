Раньше госчиновники называли это многомиллионными откатами, у «слуг народа» — это премия, — Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Раньше госчиновники называли это многомиллионными откатами, у "слуг народа" - это премия, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО) Раньше госчиновники называли это многомиллионными откатами, у "слуг народа" - это премия, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

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Судя по зарплатам и премиям, эпоха бедности для «слуг народа» уже закончилась, заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о недопустимости произвола государственных чиновников высшего звена, в связи с начислениями себе баснословных премий и зарплат, а также анонсировала новый законопроект, который будет регулировать непомерные аппетиты госчиновников и топ-менеджеров государственных предприятий. , информирует enovosty.com/news.

Юлия Тимошенко акцентировала особое внимание на ситуации, которая сложилась с зарплатами и премиями топ-менеджеров государственных компаний. Народный депутат убеждена, что колоссальные разрывы в зарплатах госчиновников и рядовых сотрудников порою достигает разницы в триста и более раз.

«Сегодня всю страну лихорадит, потому что на фоне крайней бедности, инфляции, высшее руководство страны: Президент, премьер-министр, в целом правительство, руководители корпораций начали в экстренном порядке повышать заработные платы, премии и выплаты, по сути, создав свою страну в стране. Создав для себя анклав рая и радости. Так, например, разница в заработной плате между руководителем Укрпочты и почтальоном, который получает зарплату 6 000 грн, достигает 304 раза. Ещё один пример. Госсекретарь министерства культуры получает в месяц 497 700 грн, а учитель музыки — 9000 тыс грн в месяц. Разрыв между этими людьми увеличился в 55 раз.

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Вы можете представить хотя бы одну развитую страну мира, где был бы такой разрыв в заработной плате простого сотрудника и его руководителя?», — задалась риторическим вопросом нардеп.

В связи со сложившейся ситуацией, Тимошенко вносит в Верховную Раду законопроект, который позволит регулировать зарплаты и другие выплаты госчиновников, ограничивая их на отметке в десять минимальных заработных плат.

Народный депутат убеждена, что повышение зарплат государственных служащих возможно только при условии повышения минимальной заработной платы рядовых украинцев.

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В случае, если текущее экономическое состояние страны, по мнению Тимошенко, не позволяет повысить минимальную заработную плату украинцам, то «вполне справедливо, что и заработная плата и выплаты чиновников также остаются на прежнем уровне и должны быть заморожены», — убеждена народный депутат.

«В этом законе мы предлагаем, чтобы разрыв между минимальной зарплатой в Украине и зарплатой госчиновника самого высокого ранга был не более чем в десять раз. И это максимум. Если сегодня минимальная заработная плата — 4 723 грн, то понятно, что у самого высокопоставленного чиновника страны зарплата со всеми выплатами не может быть выше чем 47 233 грн.», — уверена Тимошенко.

Вместе с тем Лидер «Батькивщины» предложила создать временную следственную комиссию в парламенте, которая проведёт аудит деятельности государственных корпораций за последние шесть лет с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто наживался на государственных финансовых потоках, используя статус госслужащего как ширму.

Тимошенко отметила, что будет инициировать рассмотрение закона о зарплатах госчиновникам уже в начале парламентской сессионной недели.

В завершение, отвечая на вопрос журналистов, готова ли Тимошенко возглавить Кабмин, лидер партии «Батькивщина» отметила: «Президент Зеленский выбрал не путь развития национальной экономики, не восстановление Украины, как суверенной независимой страны, не усиление ее позиций в мире, а выбрал путь передачи Украины на аутсорсинг внешнему управлению. И это значит, что либо Президент изменит курс и прекратит передавать во внешнее управление все ресурсы страны и вернётся на путь возрождения экономики страны, или никто из профессиональных и патриотических людей к нему премьером не пойдёт. Потому что никто не захочет обслуживать внешнее управление страной», — подытожила Тимошенко.