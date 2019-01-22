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Насирова и Шевченко зарегистрировали кандидатами в президенты

Главная » Последние новости » Политические новости » Насирова и Шевченко зарегистрировали кандидатами в президенты
 
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ЦИК сообщила о регистрации кандидатами в президенты Украины Романа Насирова и Александра Шевченко

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила о регистрации кандидатами в президенты Украины главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и выдвиженца от партии “Укроп” Александра Шевченко, информирует enovosty.com/news.

Данное решение было принято ЦИК 21 января.

Глава ГФС Роман Насиров после заседания Центральной избирательной комиссии отметил, что для развития экономики государству необходимо создать конкурентную среду не только для зарубежных инвесторов, но и для улучшения внутреннего инвестиционного климата для отечественных инвесторов. Роман Насиров также сообщил, что усилия власти, в первую очередь, должны бать сосредоточены на восстановлении территориальной целостности страны.

Также сообщается, что 16 января в ЦИК были поданы документы для регистрации кандидатом в президенты Василенко Владимира Дмитриевича. Однако, Комиссия отказала в регистрации Василенко в связи с несоответствием представленных документов нормам избирательного закона.

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В итоге, по состоянию на 21 января ЦИК зарегистрировано 12 кандидатов в президенты Украины. Комиссией зарегистрированы Сергей Каплин, Андрей Садовый, Игорь Шевченко, Анатолий Гриценко, Геннадий Балашов, Виталий Куприй, Валентин Наливайченко, Ольга Богомолец, Евгений Мураев, Виталий Скоцик, Роман Насиров и Александр Шевченко.

Напомним, подача документов в Центральную избирательную комиссию заканчивается 4 февраля 2019 года. Голосование за президента Украины пройдет 31 марта.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 24

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