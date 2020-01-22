Лёгкость, скорость и современность: В Украине создали первый военный квадрокоптер (ФОТО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Лёгкость, скорость и современность: В Украине создали первый военный квадрокоптер (ФОТО) Лёгкость, скорость и современность: В Украине создали первый военный квадрокоптер (ФОТО)

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В Украине создали первый военный квадрокоптер производства, который отличается современностью, лёгкостью и точностью

На предприятии «Меридиан», которое находится в составе «Укроборонпрома», продемонстрировали уникальный квадрокоптер с названием «Берегиня». Его будут использовать для разведывательных операций. Об этом сообщили в пресс-службе концерна, информирует enovosty.com/news.

По информации, речь идёт о первом военном квадрокоптере отечественного производства, оснащенном сразу двумя камерами, цифровой и аналоговой. Среди особенностей, в частности, то, что беспилотик передаёт изображение не только пилоту, а также — наземной станции.

Ещё одна современная инновация состоит в том, что рама из карбона была напечатана с помощью 3D-принтера. Беспилотик весит только два килограмма, что возможно, благодаря использованию лёгких материалов.

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В пресс-службе концерна сообщили также о том, что время полного развертывания комплекса занимает всего до двух минут, на замену аккумулятора понадобится менее минуты. Всего за три секунды «Берегиня» может подняться на высоту в сотню метров, а скорость полёта составляет до 120 км/час.