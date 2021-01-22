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Кравчук отрабатывает поручение власти, которая пытается сорвать освобождение украинок из ОРДЛО, — СМИ

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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук по заданию власти срывает освобождение четырех украинок из ОРДЛО. Об этом в своем блоге на "Корреспондент.net" написал политический блогер Кирилл Киквидзе.

«Вчера глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов похвастался, что СБУ заблокировала процесс освобождения четырех украинок из ОРДЛО», — пишет Киквидзе.

По мнению блогера, заявление Кравчука о том, что власти якобы заблокировали самолет, который вылетел в Минск за украинками, свидетельствует, что Кравчук или не в курсе происходящего, или же «просто отрабатывает поручения властей, которые уже неделю пытаются сорвать процесс освобождения украинок».

«Понятно, что нести ахинею Кравчуку посоветовали его нынешние хозяева из СБУ и ОП, или другие зеленые человечки из закромов его старческого разума, ведь на самом деле Медведчук и не собирался возвращать украинок через Ростов и Минск. Лидер ОПЗЖ подал заявку на прохождение ими КПВВ Майорск. Это вопрос логистики – проще и быстрее», — отметил Киквидзе.

По его словам, такое поведение Кравчука «не красит первого президента, который на закате карьеры выставляет себя в дурном свете».

«Быть марионеткой никогда не было почетно, а быть марионеткой тех, кто нынче называется украинской властью, и вовсе позорно», — заключил Кирилл Киквидзе.


По материалам Корреспондент.net
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