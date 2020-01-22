Александра Дубинского склоняли к шпионажу и госизмене (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский и его адвокат Татьяна Костина выступили с официальным заявлением относительно попытки международной организации «Слiдств.iнфо» принудить народного депутата совершить противоправные действия, в том числе, шпионаж и государственную измену, предоставляя незаконные сведенья об американских официальных лицах.

Так, в конце прошлого года международная организация «Слiдств.iнфо» обратилась к Александру Дубинскому с просьбой оказать содействие в предоставлении имеющейся у него информации относительно ряда американских граждан, предоставив переписку, телефонные разговоры, а также информацию о личных встречах, информирует enovosty.com/news.

По словам Дубинского, данная организация финансируется посольством США в Украине и Международной сетью журналистских расследований (Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). В свою очередь OCCRP, по информации предоставленной Александром Дубинским, финансируется Федеральным агентством США по международному развитию (USAID), Госдепартаментом США, а также Фондом открытого общества Джорджа Сороса. То есть, фактически, значительная часть средств поступает из американского бюджета и структуры Сороса.

Александр Дубинский убеждён, что данный запрос с перечнем фамилий первых лиц США и просьбой передать данные со всех имеющихся электронных носителей информации, является прямым доказательством слежки за гражданами США посредством украинских граждан.

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«Мы является свидетелями масштабного процесса слежки за большинством американских официальных лиц, которые коммуницируют или коммуницировали с украинскими официальными и неофициальными лицами», — заявил Дубинский.

В свою очередь, адвокат народного депутат Татьяна Костина убеждена, что Александра Дубинского пытались склонить к совершению уголовных преступлений вплоть до государственной измены и шпионажа в пользу США.

«Нынешний беспрецедентный факт, озвученный Дубинским, будет иметь свои правовые последствия не только в Украине, но и в США. Я хотела бы подчеркнуть тот факт, что его умышленно толкали на действия, которые имеют явные признаки уголовных преступлений, а именно: государственная измена, шпионаж, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, а также другой корреспонденции, которая передаётся любыми средствами связи, злоупотребление властью и т.д.», рассказала Костина.

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Адвокат убеждена, что подталкивали его к этому не случайно, а целенаправленно, поскольку Дубинский открыто занимается расследованием касающихся международной преступной группировки, в которую входят бывшие и некоторые действующие сотрудники Национального Банка Украны, Минфина, а также некоторые должностные лица и финансовые институции, в том числе, и международные.

Адвокат также упомянула и активные действия Дубинского и расследования связанное с пирамидой облигаций внутреннего государственного займа и связанного этим укрепления гривны.

Татьяна Костина высказала убеждение, что инициаторами слежки за высокопоставленными лицами США не является организация «Слiдств.iнфо», которая была инициатором данного запроса народному депутату.

Адвокат полагает, что в рамках расследования по данному факту, которое инициирует народный депутат Дубинский, следствие установит настоящего заказчика данного запроса.

Адвокат также сообщила, что передаст копию официального запроса (неопровержимо подтверждающего незаконную слежку за гражданами и структурами США), тем лицам и структурам, которые находятся в этом списке. А также обратится в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Александр Дубинский в свою очередь анонсировал свою встречу с Президентом Зеленским после возвращение последнего из Давоса, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.