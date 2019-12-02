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Зеленский рассказал, как намерен возвращать Крым

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Президент Украины считает, что в вопросе возвращения аннексированного полуострова Украине могли бы помочь Штаты

Глава Украинского государства Владмиир Зеленский считает, что говорить о возвращении крымского полуострова можно в формате: Украина, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки. Об этом он рассказал в интервью иностранному изданию. Глава государства считает, что в вопросе возвращения Крыма Киеву мог бы помочь Вашингтон, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Зеленский рассказал о том, что тема аннексии полуострова будет подниматься 9 декабря в Париже, где должен состоятся нормандский саммит. Он намерен уточнить, возможно ли поговорить на эту тему в таком кругу. Если нет — хотел бы обсудить возможность другого формата, так как считает Крым украинской территории и хочет, чтобы она вернулась.

Отметим, ранее президент Зеленский заявил о том, что что на саммите в Париже хочет ставить вопрос конкретных сроков деоккупации восточных территорий нашей страны и имеет надежду договориться с РФ.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 90

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