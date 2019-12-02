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Украинские леса, заповедники, водоемы и исторические курганы пойдут по рукам, — Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Украинские леса, заповедники, водоемы и исторические курганы пойдут по рукам, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
 
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Президент Зеленский и его команда сегодня сдают Украину по всем направлениям: начиная с земли, и заканчивая стратегическими государственными монополиями. Такое заявление сделала лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко, сегодня в кулуарах Верховной Рады после Согласительного совета.

«Зеленский и его команда, не учитывая мнения народа, уже до нового года, планируют принять весь пакет законов по распродаже украинской земли. И это не один, а сразу три закона. Первый из них, предполагает что покупать землю могут как граждане Украны, включая граждан с двойным гражданством, так и отечественные предприятия, владельцами которых могут быть граждане любой страны. После того как будут скуплены корпоративные права, земли могут быть проданы кому угодно», — заявила Тимошенко, информирует enovosty.com/news.

Она также акцентировала особое внимание на втором законе о земле, где практически аннулируется такое определение как «особенно ценные земли» — это те земли, которые всегда были запрещены к продаже как стратегический актив страны.

«Ценные земли — это леса, водоемы, заповедники, исторические курганы и т.д. Согласно новому законопроекту все это природные объекты могут становится частной собственностью», — отметила Тимошенко.

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Также, по ее словам, во втором законе предполагается аннулировать надзор и обязательства за соблюдением севооборота.

«Таким образом, всем, кто купил землю, смогут пренебречь правилами и сажать много лет подряд те культуры, которые истощат и уничтожат нашу землю. Также внесено в закон ещё одно существенное изменение, согласно которому, собственникам разрешается снимать верхний шар земли (чернозем) и распоряжаться им по своему усмотрению, — заявила Ю.Тимошенко.

Она также рассказала о третьем законе согласно которому все земли, в том числе и земли государственного земельного запаса, будут проданы через электронные аукционы.

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«Обычный крестьянин, который далек от электронных торговых площадок и у которого, зачастую, нет интернета, не сможет воспользоваться этой возможностью. И простому фермеру крайне сложно будет конкурировать с монополиями и крупными агрохолдингами… Неспроста сегодня ликвидировали Министерство аграрной политики. Ответ очевиден: никто не собирается развивать собственный аграрный сектор, а собираются отдать 72% украинской земли на аутсорсинг мировым финансовым спекулянтам и мировым агрохолдингам», — отметила Тимошенко.

Лидер «Батькiвщины» потребовала от власти вынести на рассмотрение Верховной Рады и принять закон о всеукраинском референдуме и после этого назначить референдум по вопросу продажи украинской земли.

«Вопрос земли — это не тот вопрос, который президент может принимать единолично, или его окружение, или даже его карманное большинство в парламенте. Такое решение может принимать только народ», — подчеркнула Тимошенко.

«Батькiвщина» планирует объединить украинцев, которые готовы противодействовать плану власти по продаже сельскохозяйственной земли.

«Следует осознать всем, что нас столкнули в пропасть и пытаются изменить реальность. Мы должны стать единой командой и не позволить власти распродать страну», — заявила политик.

Тимошенко инициировала создание штабов, которые объединят аграриев и всех, кто понимает опасность земельной реформе и готов «конституционными средствами защищать землю».

«Сейчас нужно бороться, как никогда, не опускать рук, а наоборот — мобилизоваться и осознать все угрозы», — призвала Тимошенко.

Она считает, что «власть должна спросить людей, хотят ли они распродать главное национальное богатство глобальным корпорациям», или оставить землю в собственности государства, «развивая собственную аграрную отрасль».

«Прибыль, которую может приносить земля, должно принадлежать украинцам, а не олигархам, агрохолдингам и внешним спекулятивным корпорациям. Никакой продажи земли не должно быть, как минимум до окончания войны и до создания по примеру Польши 1,5 млн фермерских хозяйств, которых сегодня в Украине только 28 тысяч», — подчеркнула лидер фракции.

Тимошенко ожидает, что в ближайшее время Конституционный Суд вынесет решение по представлению «Батькiвщины» и установит неправомерность голосования парламентом любых «земельных» законов до проведения соответствующего всеукраинского референдума.

«Надеемся, что в украинском государстве сохранился хотя бы один орган, который не поглотила тотальная власть Зеленского. И, если Конституционный Суд понимает опасность, которая стоит перед Украиной, то мы ждем безотлагательного принятия решения, которое сможет остановить процесс потери Украины суверенности и независимости вместе с 72% нашей территории», — подытожила лидер «Батькивщины».


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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