Разумков пообещал внести правку о ГБР, чтобы продолжить расследование преступлений против Майдана (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Разумков пообещал внести правку о ГБР, чтобы продолжить расследование преступлений против Майдана (ВИДЕО) Разумков пообещал внести правку о ГБР, чтобы продолжить расследование преступлений против Майдана (ВИДЕО)

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Законопроект о работе ГБР, определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный, рассмотрят первым завтра на пленарном заседании ВРУ. Об этом сообщил спикер ВРУ Дмитрий Разумков после Согласительного совета.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты сознательно затягивают время, беря перерывы по тридцать минут, перед рассмотрением правок к законопроекту 2116 об изменениях в закон Украины относительно Государственного бюро расследований с тем, чтобы в структуре этого органа создать подразделение, которое продолжит расследование преступлений против участников Революции достоинства, информирует enovosty.com/news.

«Я не понимаю, зачем народным депутатам надо было брать перерывы и затягивать работу ВР. Зачем это делать, если сегодня есть представители общественности, которые вынуждены голодать, потому что этот вопрос не решён. Мне сложно ответить, поскольку эти народные депутаты — представители оппозиционных сил», — отметил спикер.

Также Разумков заявил, что согласно регламенту ВР, можно изменять порядок рассмотрения правок. Поэтому данная правка будет внесена в повестку дня ВР на этой пленарной неделе не нарушая процедуру рассмотрения.

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Отвечая на вопрос, чувствует ли он свою ответственность за задержку в принятии важной правки к закону и как результат — голодовку активистов, Дмитрий Разумков отметил : «В первую очередь должны чувствовать ответственность те люди, которые брали перерывы. Как Глава ВР я тоже чувствую ответственность, поскольку я отвечаю за работу всех народных депутатов», — заявил спикер.

Также, о необходимости рассмотрения правки к закону «О внесении изменений к закону Украины «О Государственном бюро расследований», заявила заместитель Главы ВР, нардеп от партии «Батькивщина» Елена Кондратюк.

Вице-спикер также обратилась к представителю Кабинета Министров Украины в Верховной Раде с просьбой обратить внимание правительства на необходимость оперативного принятия всех необходимых нормативно-правовых актов и бюджетных решений для создания и обеспечения деятельности нового подразделения в ГБР после того, как закон №2116 будет проголосован и подписан.

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