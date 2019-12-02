Давайте снизим тарифы, спишем задолженность за коммуналку и проведем референдум о рынке земли, — Вадим Рабинович (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Давайте снизим тарифы, спишем задолженность за коммуналку и проведем референдум о рынке земли, - Вадим Рабинович (ВИДЕО) Давайте снизим тарифы, спишем задолженность за коммуналку и проведем референдум о рынке земли, - Вадим Рабинович (ВИДЕО)

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Продажа земли иностранцам — приведет к потере украинской государственности и это преступление против собственного народа. Об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович в кулуарах ВР после после Согласительного совета.

Комментируя закон об открытии рынка земли в Украине, нардеп отметил что это «самая масштабная афера за последние сто лет в Европе», информирует enovosty.com/news.

Рабинович выступил категорически против продажи земли, а также призвал власть провести обещанный всеукраинский референдум.

«Я не понимаю, как можно протягивать этот закон. Ведь продав землю иностранцам, они оставят нас без земли, без денег и без Украины», — заявил Рабинович.

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Прокомментировал Рабинович также заявление Президента Зеленского относительно разработки «плана Б по урегулированию ситуации на Донбассе».

«Президент Зеленский недавно сказал, что у него «есть план Б». Узнал суть, цитирую Зеленского: «Оставить все, как есть!»… Но это не план «Б», ничего не делать, оставить страну в войне и не остановить убийства наших ребят — нельзя назвать планом «Б». Подчеркиваю: наш законопроект – это не прихоть, а то, что сегодня нужно Украине», — подчеркнул Рабинович.

Также народный депутат коснулся вопроса снижения тарифов для населения.

«Мы подали законопроект №2126, который уже прошел комитеты и который позволяет, изменив налогообложения в рамках формирования цены на природный газ для нужд населения, снизить тарифы вдвое за пять минут без всяких экспериментов. Давайте уже реально поможем нашим людям! Все сделано, комитет рекомендовал законопроект для рассмотрения в пленарном заседании. Все, что угодно есть в повестке дня, а этого законопроекта о снижении тарифов нет, разве это вас не беспокоит? Зачем тогда здесь находимся, если не хотим даже пальцем шевельнуть, чтобы снизить тарифы людям!» — возмутился политик.

Рабинович напомнил, что кризис неплатежей за коммунальные услуги «достиг рекордного уровня, поэтому надо списать людям эти долги».

«Есть проект №1106/1 о списании задолженности населению за газ, отопление, водоснабжение и электроэнергию, сформировалась на 1 января 2019 года. Уже сегодня кризис неплатежей достиг рекордного уровня. Люди пашут день и ночь, а им не хватает даже за жилье заплатить. Давайте спишем задолженность, это не критическая сумма, даже меньше, чем то, что Коболев отправляет своей маме!» — предложил он.

«К тому же, включите в повестку дня проект закона №2087 о внесении изменений в некоторые законы по защите граждан от негативных последствий повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Этот закон гарантирует, что людей, имеющих задолженности по ЖКХ, не смогут выбросить на улицу, забрать у них дома и квартиры! Этот закон должен быть принят — и вы не сможете объяснить людям, почему все законопроекты, которые так необходимы людям, отсутствуют в повестке дня совсем!» — подчеркнул Рабинович.