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ВСУ: Резервистам планируется предоставлять льготную военную пенсию и дополнительный отпуск

Главная » Последние новости » Политические новости » ВСУ: Резервистам планируется предоставлять льготную военную пенсию и дополнительный отпуск
 
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Начальник отдела территориальной обороны Командования Сухопутных войск ВС Украины А. Бевзюк разъяснил некоторые вопросы внесенного на рассмотрение в Верховную Раду Украины законопроекта №9307

Во время брифинга о современном состоянии территориальной обороны начальник отдела взаимодействия управления территориальной обороны Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Андрей Бевзюк сообщил, что на сегодняшний день на рассмотрение Верховной Рады Украины внесен законопроект № 9307 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения комплектования Вооруженных Сил Украины резервистами в особый период» , информирует enovosty.com/news.

Полковник Андрей Бевзюк разъяснил и перечислил некоторые пункты, которые включены в этот законопроект. А именно, резервистам, которые заключили контракт на прохождение службы в военном резерве, предусматриваются такие социальные гарантии и льготы:

начисление льготной военной пенсии с учетом службы в резерве (1 год за 3 года службы в резерве),

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зачисление в выслугу лет военным пенсионерам срока их службы в военном резерве (три года службы в военном резерве за один год службы),

предоставление резервистам дополнительных отпускных дней за каждый год службы в военном резерве,

выплата денежного вознаграждения при заключении первого контракта на прохождение службы в резерве в порядке и размерах определенных Кабинетом Министров Украины,

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выплаты денежного обеспечения резервистам (за фактические дни нахождения на военной службе),

дополнительные гарантии по трудоустройству резервистам, которые заключили контракты на прохождение службы в военном резерве.

Планируется предоставлять детям резервистов места в детских учреждениях по месту жительства. Законопроектом также планируется предоставление работодателям дотаций и займов на создание рабочих мест для трудоустройства резервистов, заключивших контракт на прохождение службы в военном резерве.


Автор: Оксана Ельченко
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