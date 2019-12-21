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Оржель и Витренко раскрыли детали газовых договоренностей Украины и России по газу (ВИДЕО))

Главная » Последние новости » Политические новости » Оржель и Витренко раскрыли детали газовых договоренностей Украины и России по газу (ВИДЕО))
 
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Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на субботнем брифинге в Офисе президента рассказали о деталях нового газового контракта с Россией, а также сообщили, почему дальнейшие иски Нафтогаза будут отозваны.

Алексей Оржель сообщил, что украинской стороне удалось достичь договорённости с Россией на транзит газа сроком на 5 лет с возможностью продлить контракт ещё на 10 лет в 2024 году. Так, согласно нового договора объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа в год. , информирует enovosty.com/news.

Алексей Оржель рассказал также, каких договорённостей удалось достичь по вопросу цены на транспортировку газа.

«Еще один важный аспект о котором говорили, это тариф. Учитывая, что у нас наблюдается определенное уменьшение гарантированных объемов транспортировки, стороны понимают, что тариф должен быть увеличен. Другими словами, будет определенное увеличение тарифа на транспортировку. Увеличение тарифа, исходя из объёмов и руководствуясь европейскими методологиями определения тарифа, будет определен регулятором», — заявил министр энергетики.

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В перечень несомненных достижений украинской переговорной группы по газу в Минске Оржель отнёс и выплату до 2020 года «Газпромом» около 3 млрд долларов согласно решению Стокгольмского арбитражного суда.

«Украина и непосредственно НАК «Нафтогаз» получит по решению Стокгольма немного больше чем 2,9 млрд долларов уже до 2020 года», — отметил Оржель.
Отдельно остановился министр энергетики на щекотливом вопросе относительно обсуждения урегулирования будущих арбитражей Украины к Газпрому, сообщив, что достигнута договоренность о выплате 3 млрд, а относительно других исков пакетный договор предполагает, что Украиной они будут отозваны.

«Будущие арбитражи — это потенциальная возможность выигрыша. На сегодняшний день, у нас уже есть договорённость относительно будущего транзита и пакетное решение предполагает пересмотр наших позиций относительно будущих арбитражей. Другими словами, решение о 3 млрд четко определено, а решение о других исках, в рамках пакета, будут отозваны», — отметил Оржель.

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В свою очередь, Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко, рассказал о том, что вчера представители ЕС, Украины и России определили основные принципы тех соглашений, которые должны быть заключены непосредственно между субъектами хозяйствования — Нафтогазом, Газпромом и оператором газотранспортной системы Украины.

«Все эти договорённости будут заключены в полном соответсвии с европейскими принципами — это очень важно, поскольку гарантирует справедливость и прозрачность данных соглашений. Чтобы, с одной стороны, обеспечивался надежный транзит газа через Украину для европейских потребителей. С другой стороны, важно, чтобы все понимали, что это справедливое соглашение прежде всего для Украины», — подытожил Витренко.

Также, по словам Витренко, все необходимые документы должны быть подписаны до 29 декабря, ведь только своевременное подписание сможет обеспечить транзит газа уже с первого января.

Наряду с этим, Витренко подчеркнул, что никах договорённостей по прямым или косвенным поставкам газа в договорах нет.

«Мы исключили эту позицию. Вы увидите в протоколе, что если они потенциально и будут осуществляться, то только на базе цены европейского хаба, но в рамках пакетных договоренностей, которые мы достигли. Прямых поставок нет», — отметил исполнительный директор Нафтогаза.

Напомним, 20 декабря представители Европейской комиссии, Украины и России достигли договорённости относительно транзита газа через территории Украины, а также смогли достигнуть договорённости относительно урегулирования взаимных претензий.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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