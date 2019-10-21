Журналист сделал интересное предложение, как оживить депрессивные шахтерские города

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Шахтерские города могут стать настоящим магнитом для туристов

В Польше депрессивные шахтерские города научились привлекать туристов. Об этом на странице в facebook написал журналист Денис Казанский.

Журналист рассказал о том, что старые, закрытые предприятия в Польше начали превращать в популярные туристические объекты. В частности, Забже туристы спускаются с шахту «Гвидо», где даже есть бар под землей и варят собственное пиво.Также, в польском Бытоме вскоре откроется для посещения закрытая электростанция. Промышленный регион, используя свою специфику, создаёт новые достопримечательности, информирует enovosty.com/news.

В этом контексте журналист с сожалением отметил, что в Украине мысль о том, что промышленные регионы, перегруженные разного рода индустрией, могут также привлекать миллионы туристов, звучит только на конференциях и круглых столах: «Какому-нибудь отдельно взятому унылому городку, где ещё не все распилили и уничтожили, такой проект мог бы здорово помочь и вернуть его к жизни», — отметил Денис Казанский.