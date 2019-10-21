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Школьные нововведения в Украине: У учителей появятся супервизоры

Главная » Последние новости » Политические новости » Школьные нововведения в Украине: У учителей появятся супервизоры
 
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Украинскую школу ждут перемены

Преодолеть профессиональные проблемы и справиться со стрессами украинским учителям помогут специально подготовленные супервизоры. В Министерстве образования и науки Украины разработали специальный план для «новой украинской школы». Среди новшеств, которые удивили, — появление супервизоров, которые должны обеспечить профподдержку для учителей, информирует enovosty.com/news.

В докемнте Минобразования говорится о том, что цель такой инновации не в контроле, а в повышении учительской квалификации. В частности, глава ведомства Анна Новосад отметил, что супервизовы, которых приготовят 311 тренера, помогут учителям предотвратить профессиональное выгорание, укрепить самооценку, побороть стресс и справится с любыми рабочими трудностями. Министр подчеркнула, что их обязанность не контролировать или проверять работу учителя. Супервизор является консультантом и наставником, а не контролером. Он будет делиться своим опытом и учить чему-то новому.

Готовить украинцев к работе супервизора начнут уже в этом году.


Автор: Оксана Ельченко
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