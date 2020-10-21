Коррупция и контрабанда процветают, но выступление Зеленского в Раде было прекрасным, — Даниил Гетманцев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Коррупция и контрабанда процветают, но выступление Зеленского в Раде было прекрасным, - Даниил Гетманцев (ВИДЕО) Коррупция и контрабанда процветают, но выступление Зеленского в Раде было прекрасным, - Даниил Гетманцев (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев рассказал, почему считает ежегодное обращение Зеленского к Парламенту прекрасным, озвучив весь список достижений Президента и его команды.

Гетманцев убеждён, что в своей речи Президент озвучил не только список многочисленных достижениях своей команды за столь короткий период, но и дал своё виденье и стратегию развития страны в будущем, информирует enovosty.com/news.

На вопрос журналистов, как коррелирует речь Президента, в которой он перечислил свои достижения, и реальность, в которой живут миллионы украинцев, Гетманцев ответил: «Давайте разберём конкретно. Разве неправда, что за четыре первые месяцы мы приняли важных для страны решений больше нежели за все предыдущие десять лет? Разве неправда, что более 80-ти дней длится перемирие на Донбассе и у нас только одна боевая потеря в отличие от того кошмара, который был до этого времени? Разве неправда, что мы восстанавливаем инфраструктуру Донбасса и осуществляем обмен пленными? Разве неправда, что мы решительно действуем в плане детенизации? Это же все правда!», — убеждён Гетманцев.

Вместе с тем нардеп отметил также, что не все идеально, не все преобразования в стране идут так быстро, как хотелось бы. Например, проблемы в экономике и финансах страны, коррупция в госорганах и контрабанда на таможне.

Нардеп признаёт, что проблема все еще осталась, высказав уверенность, что нынешняя власть эту проблему в скором времени решит.

Гетманцев также высказал уверенность в том, что Президент Зеленский «ведёт страну вперёд, к светлому будущему!».