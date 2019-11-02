В Украине вступил в силу закон о борьбе с рейдерством

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Новый закон предусматривает повышенную защиту прав собственности, а также должен поспособствовать улучшению инвестиционного климата.

Сегодня, 2 ноября, в силу вступает закон, направленный на борьбу с рейдерством. Он обнародован под номером 1056-1. Издание «Голос Украины» 10 дней назад уже опубликовало внесение изменений в некоторые законодательные акты. Напомним, что именно этот срок предусмотрен для вступления закона в силу после публикации, информирует enovosty.com/news.

Теперь действия аккредитованных госрегистраторов упраздняются. Такой шаг был предпринят из-за того, что многие из них участвовали в «сомнительных или и откровенно преступных регистрационных действиях». Помимо этого, закон предусматривает появление обязательного нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав.

Новый документ предполагает также увеличение штрафов за отдельные админнарушения. Если должностное лицо не будет придерживаться регистрационных сроков предприятия, штраф составит до 400 – 600 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное нарушение повлечет почти вдвое большие санкции.

Справка. Закон о защите прав собственности депутаты приняли во втором чтении в начале октября. За него проголосовали 284 депутата.

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