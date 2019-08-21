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Украине могут передать пятерых политзаключенных

Главная » Последние новости » Политические новости » Украине могут передать пятерых политзаключенных
 
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Пока что нет достоверной информации о том, что пятерых заключенных действительно вернут Украине

Пятерых украинцев, которых незаконно осудили в Российской Федерации и доставили в следственный изолятор (СИЗО) «Лефортово» (Москва), могут выдать в Украину для дальнейшего отбывания наказания. Информацией об этом поделился осведомленный источник, информирует enovosty.com/news.

По информации этого источника, сейчас продолжается «обсуждение формата данной процедуры» – выдачи их Украине для отбывания наказания, назначенного российскими судами.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее появилась информация о том, что незаконно осужденных в Российской Федерации пятерых украинцев перевели из исправительных колоний в следственный изолятор «Лефортово» в Москве. Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о том, что речь идет о переводе в Украину Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 11

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