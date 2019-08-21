Отказ от мощнейшего ядерного арсенала Украиной. Появились интересные детали

Главная » Последние новости » Политические новости » Отказ от мощнейшего ядерного арсенала Украиной. Появились интересные детали Отказ от мощнейшего ядерного арсенала Украиной. Появились интересные детали

Закрыть Отправить

Украине грозили сильнейшими санкционными последствиями

У Украины практически не оставалось другого выбора, кроме как отказаться от своего ядерного оружия. Об этом украинскому изданию рассказал бывший президент Украины Леонид Кравчук. По его словам, нашей стране довелось отказаться от третьего по величине арсенала оружия, так как над ней нависла серьезная угроза экономиечских санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, информирует enovosty.com/news.

Украина оказалась перед сложным выбором: либо на неё будут оказаны сильные санкции, либо же придется сложить ядерное оружие. Кравчук рассказал о том, что на территории нашей страны стояло 165 баллистических комплексов, но их управление велось из Москвы. Яти ядерные комплексы были направлены на Штаты, и никто не мог дать гарантию, что кто-то не пустит ракеты одним нажатием красной кнопки. В это же время у Украины было немало трудностей. Это и внутренние проблемы, и внешнее давление, и главное — экономические проблемы. Бывший президент рассказал о том, что Украине не имела необходимых для получения танков, боевых машин, ракет-самолетов десятков миллиардов.

\\5

Напомним, Украина отказалась от ядерного оружия 5 декабря 1994 года в Будапеште, получив гарантии безопасности, о которых современный мир прочно позабыл.

Читайте: Северная Корея создала 12 новых единиц ядерного оружия