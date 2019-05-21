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Роспуск Рады до проведения очередных парламентских выборов возможен, — Богдан Бондаренко

Главная » Последние новости » Политические новости » Роспуск Рады до проведения очередных парламентских выборов возможен, - Богдан Бондаренко
 
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Президент Украины Владимир Зеленский во время проведения инаугурации сообщил, что он распускает Верховную Раду. С вопросом относительно возможности роспуска Верховной Рады согласно действующего законодательства «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту Богдану Бондаренко

Богдан Бондаренко сообщает, что Владимир Зеленский может распустить парламент до 27 мая, однако существуют определенные нюансы относительно оснований для принятия данного решения, информирует enovosty.com/news.

«Можно выделить две основные позиции. Первая позиция говорит о том, что коалиция народных депутатов отсутствует уже гораздо больше месяца, поэтому вроде новоизбранный президент имеет право распускать парламент. Вторая позиция говорит о том, что необходимо дать один месяц на консультации и только после того, как не будет сформирована новая коалиция, распускать парламент. Оба сценария имеют право на реализацию. Однако после того, как «Народный фронт» официально вышел из коалиции и спикер зафиксировал отсутствие в парламенте коалиции, вторая позиция выглядит более убедительной.

То есть получается так, что выход «Народного фронта» из коалиции делает невозможным роспуск парламента. И сейчас роспуск Зеленским парламента уже будет неконституционным, поскольку он будет осуществляться после возможного срока. То есть теперь коалиции нет и необходимо дать месяц парламенту для того, чтобы народные депутаты сформировали коалицию. Но в этом случае у Зеленского уже не будет времени, поскольку это будет после 27 мая.

В принципе, Зеленский может распустить Раду ввиду того, что у него очень высокий кредит доверия. И некоторые юристы высказывают точку зрения, что роспуск парламента возможен. Тем более очень большое количество ключевых политических игроков, в частности БПП, не против новых выборов.

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Поэтому отвечая на вопрос, возможен роспуск Рады до проведения очередных парламентских выборов можно сказать, что да, это возможно. Однако, несмотря на то, что это является неконституционным, у Зеленского есть большая поддержка людей.

С юридической точки зрения, после того, как «Народный фронт» проявил достаточно серьезную взвешенную позицию для того, чтобы не допустить проведения досрочных парламентских выборов, у Зеленского нет возможности с точки зрения конституции распустить парламент. Но все может быть», — сообщает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 154

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