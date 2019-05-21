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Отставка Гройсмана: Премьер рассказал о подробностях и причинах

Главная » Последние новости » Политические новости » Отставка Гройсмана: Премьер рассказал о подробностях и причинах
 
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Украинский премьер намерен передать своё заявление уже завтра, 21 мая

Глава украинского правительства Владимир Гройсман в эфире украинского телеканала рассказал о том, что планирует передать заявление об отставке в ВРУ 22 мая. Кроме того, он пояснил свое решение, удивившее большое количество украинцев. По его словам, он воспринял послание новоизбранного президента Владимира Зеленского в качестве уникальной возможности для принятия быстрых решений. Это, в частности, открытие списков и изменение выборной части. Втрое — закрепление реформы децентрализации и принятия пакета важных законов, информирует enovosty.com/news.

Он выразил уверенность в том, что под эти решения можно было без проблем найти в Раде большинство, но Владимир Зеленкский все же решил с трибуны заявить о роспуске Верзовной Рады, так как это очень популярно. Кроме того, новый глава государства выступил с призывом к Кабинету министров об отставке, потому Владимир Гройман и решил принять такое решение.

Напомним, вчера появилось много заявлений об отставке. В частности, о грядущем уходе сообщили Министр обороны Степан Полторак и глва СБУ Василий Грицак. А вот Министерстве здравоохранения заявили о том, что ведомство продолжит работать в штатном режиме.


Автор: Оксана Ельченко
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