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18:32 Associated Press: Российский военный самолет Ту-154 нарушил воздушное пространство Эстонии
18:13 Минюст официально зарегистрировал партию "Голос" Вакарчука
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Киберполиция разоблачила мошенников, имитирующих торги на финансовой бирже

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Киберполиция разоблачила мошенников, имитирующих торги на финансовой бирже. По предварительным подсчетам, противоправная деятельность принесла мошенникам более 9 000 000 гривен.

Сотрудники департамента киберполиции Национальной полиции Украины разоблачили мошенников, имитирующих торги на финансовой бирже, — сообщает пресс-служба киберполиции на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Имитированная трейдерская деятельность, по предварительным оценкам, принесла злоумышленникам более 9 000 000 гривен. Их жертвами стали более 150 иностранцев и граждан Украины. Уголовное производство начато по факту мошенничества. Полицейские устанавливают полный круг лиц, которые стали жертвами этих правонарушителей.

В состав преступной группы входило 5 человек. Мошенники создали веб-портал, где имитировали деятельность международных инвестиционных компаний. Злоумышленники предлагали клиентам создать личный кабинет и вложить минимальную сумму. Обычно она составляла около 100 долларов США. В дальнейшем, они привлекали клиентов к якобы трейдинговой деятельности с возможностью легкого и быстрого заработка. Сумма взносов каждый раз росла, а клиенты даже не подозревали, что не имеют перспектив возврата своих средств.

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Автор: Оксана Ельченко
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