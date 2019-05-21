Киберполиция разоблачила мошенников, имитирующих торги на финансовой бирже
Киберполиция разоблачила мошенников, имитирующих торги на финансовой бирже. По предварительным подсчетам, противоправная деятельность принесла мошенникам более 9 000 000 гривен.
Сотрудники департамента киберполиции Национальной полиции Украины разоблачили мошенников, имитирующих торги на финансовой бирже, — сообщает пресс-служба киберполиции на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.
Имитированная трейдерская деятельность, по предварительным оценкам, принесла злоумышленникам более 9 000 000 гривен. Их жертвами стали более 150 иностранцев и граждан Украины. Уголовное производство начато по факту мошенничества. Полицейские устанавливают полный круг лиц, которые стали жертвами этих правонарушителей.
В состав преступной группы входило 5 человек. Мошенники создали веб-портал, где имитировали деятельность международных инвестиционных компаний. Злоумышленники предлагали клиентам создать личный кабинет и вложить минимальную сумму. Обычно она составляла около 100 долларов США. В дальнейшем, они привлекали клиентов к якобы трейдинговой деятельности с возможностью легкого и быстрого заработка. Сумма взносов каждый раз росла, а клиенты даже не подозревали, что не имеют перспектив возврата своих средств.
Читайте: Киберполиция завершила операцию "Пираты": Прекращена деятельность более 30 пиратских ресурсов