Политолог о резонансном заявлении Луценко: Генпрокурор принимает участие в геополитической игре

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

21.03.2019 г.
19:21СБУ блокировала деятельность мощной транснациональной наркогруппировки (ВИДЕО)
17:12Политолог о резонансном заявлении Луценко: Генпрокурор принимает участие в геополитической игре
15:35В ВР зарегистрировали законопроект об обязательных теледебатах перед вторым туром выборов президента
15:20Украинцы подложат Кремлю свинью, - историк
15:14Крупнейшее судно в современной истории Украины и про Littoral Strike Ship, - Злой Одессит
11:56Удар по РФ: Кто из российского бизнеса угодил в "черный список"
11:34Страшно и дорого: Как будут голосовать на украинских выборах жители аннексированного Крыма
Все политические новости

Аналитика

21.03.2019

Back in USSR? Если из Беларуси можно сделать СССР, то из России – никак!

Back in USSR? Если из Беларуси можно сделать СССР, то из России – никак!
Участившиеся разговоры о возможной более глубокой интеграции России и Беларуси вплоть до создания нового СССР принято объяснять сугубо меркантильно-экономическими ...
20.03.2019

Итоги дня: Гройсман против Ляшко, мощь украинских соколов и передача заключенных

Итоги дня: Гройсман против Ляшко, мощь украинских соколов и передача заключенных
Ляшко сорвал заседание Кабинета министров Украине, над акваторией Азовского моря украинские летчики провели учения, а в Казахстане начал работу новый ...
19.03.2019

Итоги дня: "Кома Минска", удар по "Газпрому", и конец эпохи в Казахстане

Итоги дня: Кома Минска, удар по Газпрому, и конец эпохи в Казахстане
Президент Казахстана Назарбаев объявил об отставке, в Евросоюзе утвердили Газовую директиву, а глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Минские ...

Последние новости

21.03.2019 г.
20:16 "Окно закрывается": Болтон заявил, что арест помощника Мадуро не останется без ответа
20:00 Стало известно, сколько зарядок для электрокаров есть в Украине
19:30 В киевском отеле разоблачили бордель, замаскированный под стриптиз-клуб
19:21 СБУ блокировала деятельность мощной транснациональной наркогруппировки (ВИДЕО)
18:51 The Washington Times: Китай тайно использует акустическое оружие
18:31 Польша не пригласила Россию на годовщину начала Второй мировой войны из-за агрессии в Украине
17:52 The Washington Times: Новая энергетическая революция заставляет нервничать россиян
17:12 Политолог о резонансном заявлении Луценко: Генпрокурор принимает участие в геополитической игре
17:05 На украинских трассах появится шумовая разметка
16:44 Государство должно сделать все, чтобы людям было выгодно покупать новые автомобили, - Олег Назаренко
16:25 На трассе Киев-Одесса грузовик сбил сотрудников дорожной службы
16:06 Руководство УЗ перекладывает управление компанией на крупный бизнес
15:43 Ученые создали из молекул ДНК микрокомпьютер
15:35 В ВР зарегистрировали законопроект об обязательных теледебатах перед вторым туром выборов президента
15:31 Рынок труда просыпается: За кого сейчас ведут войну работодатели?
15:20 Украинцы подложат Кремлю свинью, - историк
15:17 19-летняя англичанка зарабатывает огромные деньги, придумывая имена китайским малышам
15:14 Крупнейшее судно в современной истории Украины и про Littoral Strike Ship, - Злой Одессит
13:48 Назвали ключевой фактор риска рождения ребенка с синдромом Дауна
13:28 Ученые определили комфортную комнатную температуру
13:23 Победитель лотереи ударился в бега, чтобы не делиться выигрышем
12:37 Раскрыли секрет продления молодости
12:19 К концу марта Землю всколыхнут три магнитные бури
12:01 Синоптики: Дождливая погода наконец-то покинула Украину
11:56 Удар по РФ: Кто из российского бизнеса угодил в "черный список"
11:47 Прогресс оценили: ЕС будет оказывать инвестиционную поддержку проектам в Приазовье
11:34 Страшно и дорого: Как будут голосовать на украинских выборах жители аннексированного Крыма
11:31 Украина стала единственным экспортером кукурузы в Египет
11:15 «Метинвест» увеличил капинвестиции до рекордного за 7 лет уровня
10:52 Киев может остаться без каштанов
10:42 АРМА - ключевой инструмент в рейдерской схеме государства, без Нацагентства её реализовать невозможно - Святаш
10:34 Скандал с посольством США. Все подробности и комментарии экспертов
10:24 Путину отвесили оплеуху,- эксперт
10:10 Почему именно Украина вызывает дикую ненависть правителей "большого Нурсултана", - Портников
10:07 Новые цели: Садовый сделал неожиданное заявление
10:04 Плата за буллинг: В Украине карают копейкой родителей хулиганов
09:50 Путин готовится воевать в Украине и может атаковать три страны НАТО, — военный эксперт
09:27 Мощный сигнал: Трамп перебросил в Европу ядерные бомбардировщики B-52
09:13 "Воины ОСы продолжают делать "Страйк": Появилось видео точного попадания по укреплению боевиков
09:10 200-я бригада: На Донбассе ликвидировали "Психа"
09:09 Польша стала одним из лидеров экономического роста в Европе
08:54 Назвали крайний срок продления Brexit
08:25 Ким Чен Ын собрался к Путину,- СМИ
08:10 Запад верит в Украину накануне выборов: Утренние новости Пономаря
20.03.2019 г.
22:30 Ученые обнаружили подземные толчки на Марсе
22:00 Ученые доказали, что сон, лежа на животе, может быть опасен
21:20 МОН разработало систему, помогающую абитуриентам выбрать ВУЗ и специальность
20:58 В Украине с 1 апреля начнется массовое отключение воды: что происходит
20:44 Украинские студенты хотят стать врачами
20:40 В Израиле обнаружен древний сосуд
20:24 МВД вводит множество новаций для украинских водителей
20:05 Необычное явление: завтра украинцы смогут увидеть «червячную» Луну
19:54 В России засекретят данные о падающих доходах населения
19:37 СБУ перекрыла деятельность международного канала контрабанды кокаина (ВИДЕО)
19:30 Известная компания показала прототип первого iPhone (ФОТО)
18:57 Спонсоры Тимошенко связаны с беглым олигархом Онищенко, – СМИ
18:38 Reuters: В Норвегии открылся первый в Европе подводный ресторан (ФОТО)
18:21 Выбираете автомобиль: используйте этот рациональный подход
18:12 Очередной "несчастный случай": У бывшего советника Путина был перелом шеи во время смерти в отеле
17:33 Лидеры ЕС готовятся к возможным кибератакам во время предстоящих выборов в Европарламент
Все новости »

Политолог о резонансном заявлении Луценко: Генпрокурор принимает участие в геополитической игре

Главная » Последние новости » Политические новости » Политолог о резонансном заявлении Луценко: Генпрокурор принимает участие в геополитической игре
 
Печать Отправить на почту

 

 

Генеральный прокурор заявил в интервью американскому HillTv, что посол США в Украине Мари Йованович передала ему список людей, в отношении которых нельзя проводить расследование.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил в интервью одному из ведущих политических американских изданий о том, что во время первой встречи с ним посол США в Украине Мари Йованович передала ему перечень людей, в отношении которых нельзя проводить расследование. Также, в этом интервью он рассказал о том, что начал расследование предполагаемых попыток украинцев вмешаться в американские президентские выборы 2016 года. В свою очередь, Госдепартамент назвал информацию о таком списке «откровенной выдумкой», информирует enovosty.com/news.

Политический обозреватель Алексей Минаков считает, что такое заявление Юрий Луценко сделал не случайно. В комментарию «Экономическим Новостям» эксперт рассказал о том, что генеральный прокурор принимает участие в большой геополитической игре:

«Генпрокурор Юрий Луценко, конечно, острый на язык, но заявление об обвинении посла США в Украине нельзя считать случайным. Он не настолько глуп, чтобы делать такое ​​громкое резонансное и провокационное заявление, еще и накануне выборов. Очевидно, что это заявление было спланированным. Для того, чтобы понять, для чего он это сделал, надо понимать мировой контекст и то, что сейчас происходит в США. А происходят следующие вещи: около четырех утра Дональд Трамп написал твит, в котором вспомнил об Украине. Он написал о том, что заканчивается сюжет о вмешательстве России в выборы США, а начинается сюжет о вмешательстве Украины и о помощи конкуренту Трампа Хиллари Клинтон. Он пытается перевести стрелки, погасить историю о вмешательстве РФ и отвлечь медийное внимание на то, что вмешивалась Украина. Генпрокурор в интервью заявил о том, что он будет начинать расследовать вмешательство Украины в дела США. Фактически, Луценко принимает участие в геополитической игре», — рассуждает политолог.

Кроме того, политический обозреватель рассказал о том, совершают ли давление Соединенные Штаты на Украину:

Читайте: Язык, дипломатия, спорт, экономика: Главные победы Украины в 2018 году

«США совершают давление на Украину. Можно вспомнить пример, когда экс-вице-президент США Джо Байден звонил Порошенко и просил освободить «сукина сына» генпрокурора Шокина. Порошенко согласился и назначил Луценко. Предоставляла ли в письменной форме Луценко некий «список неприкасаемых» посол США, еще при первой встрече? Вряд ли. Но действительно могла в устной форме намекать на определенные дела против активистов, журналистов, антикоррупционеров. В то время, в 2016 году, как раз произошел скандал с квартирой Лещенко», — рассказал Алексей Минаков.


Автор: Инна Погрибная
Посещений: 629

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
В ВР зарегистрировали законопроект об обязательных теледебатах перед вторым туром выборов президента
Reuters: В тени войны украинцы ищут возможность голосовать за мир
Выборы-2019: ЦИК увеличила смету расходов на выборы президента
В ВР зарегистрировали законопроект об обязательных теледебатах перед вторым туром выборов президентаReuters: В тени войны украинцы ищут возможность голосовать за мирВыборы-2019: ЦИК увеличила смету расходов на выборы президента
Все Выборы

Аналитика

Back in USSR? Если из Беларуси можно сделать СССР, то из России – никак!
Итоги дня: Гройсман против Ляшко, мощь украинских соколов и передача заключенных
Итоги дня: "Кома Минска", удар по "Газпрому", и конец эпохи в Казахстане
Не рой яму другому или как Коболев в «халепу» попал
Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы
Итоги дня: Летальное оружие для Украины, новые санкции против РФ и месть украинских военных
Керченский поход-2 отменяется: Большие геополитические игры в узком Керченском проливе
Итоги дня: Кровавая пятница в Новой Зеландии, удар ЕС по РФ и приближение циклона
Американцы приструнили тарифных паникеров
Итоги дня: Потери от Крымского моста, обещание НАТО и спасение соцсетей
Все статьи


Читайте также

Язык, дипломатия, спорт, экономика: Главные победы Украины в 2018 году
 Некоторые европейские лидеры, несмотря ни на что, продолжают политику лояльности к России, - политолог
Путин делает ставку на внутренний конфликт: Раскрыты планы Кремля в отношении Украины
 "Только бизнес": Как Путин набрасывает петлю на шею Европы
Американцы бесплатно предоставят Украине оборонительное оружие, - посол
 Последние новости: Соединенные Штаты заверили Украину в своей поддержке
Чего ожидать от акции 17 октября: 5 тезисов, - блогер
 Россия и США: кто кому выбьет зубы

Армия

Противотанковая пушка Т-12
Зенитно-ракетный комплекс Roland (Франция, Германия)
Cамолет штурмовик AMX ACOL (Италия)
Танк M48A5 (Южная Корея)
Вся армия    >>

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Инженер рассказал, что станет причиной краха Керченского моста (7620)

В РФ рассказали о грядущей катастрофе с мостом в Крым (6842)

Понимание пришло: Россия готовится к сдаче Крыма, - Боровой (6218)

Российские военные ворвались на территорию Грузии: люди в панике (ВИДЕО) (3734)

"Готовит себе отмазку": Тымчук пояснил скандальное заявление спикера Госдумы РФ о Крыме (3488)

Керченский поход-2 отменяется: Большие геополитические игры в узком Керченском проливе (3399)

Время черно-белого пейзажа: Кремль совершил ошибку, которая войдет в учебники, - Шевцова (3120)

Украинцам, которые еще не нашли семейного врача, усложнят жизнь (3103)

"Жертва своих же махинаций": Известный журналист рассказал, как Крым вернут Украине (3051)

Новый период для страны: Три сценария для Украины при следующем президенте, - Deutsche Welle (2834)

Персоны

Ани
ЛОРАК
Андрей
МЕЛЬНИЧЕНКО
Владимир
КОСТЕЛЬМАН
Евгений
НИЩУК
Все персоны    >>

Публикации

Золотаревский, Слуцкий и Израилит. Немецкие мошенники попались в Украине

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий

Мнения
Как они унижали нас
Юрий Андрухович

Как они унижали нас

Писатель Юрий Андрухович в своей колонке для zbruc.eu пишет о том, как украинские президенты спекулируют на теме уюта и достатка.
Новости компаний

Новая сеть почтоматов InBox открыла франшизу

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине

Удовольствие для вас и вашего кошелька!



Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Рио-де-Жанейро: самое яркое зрелище года

Все фото »

 