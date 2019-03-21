Политолог о резонансном заявлении Луценко: Генпрокурор принимает участие в геополитической игре

Главная » Последние новости » Политические новости » Политолог о резонансном заявлении Луценко: Генпрокурор принимает участие в геополитической игре Политолог о резонансном заявлении Луценко: Генпрокурор принимает участие в геополитической игре

Закрыть Отправить

Генеральный прокурор заявил в интервью американскому HillTv, что посол США в Украине Мари Йованович передала ему список людей, в отношении которых нельзя проводить расследование.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил в интервью одному из ведущих политических американских изданий о том, что во время первой встречи с ним посол США в Украине Мари Йованович передала ему перечень людей, в отношении которых нельзя проводить расследование. Также, в этом интервью он рассказал о том, что начал расследование предполагаемых попыток украинцев вмешаться в американские президентские выборы 2016 года. В свою очередь, Госдепартамент назвал информацию о таком списке «откровенной выдумкой», информирует enovosty.com/news.

Политический обозреватель Алексей Минаков считает, что такое заявление Юрий Луценко сделал не случайно. В комментарию «Экономическим Новостям» эксперт рассказал о том, что генеральный прокурор принимает участие в большой геополитической игре:

«Генпрокурор Юрий Луценко, конечно, острый на язык, но заявление об обвинении посла США в Украине нельзя считать случайным. Он не настолько глуп, чтобы делать такое ​​громкое резонансное и провокационное заявление, еще и накануне выборов. Очевидно, что это заявление было спланированным. Для того, чтобы понять, для чего он это сделал, надо понимать мировой контекст и то, что сейчас происходит в США. А происходят следующие вещи: около четырех утра Дональд Трамп написал твит, в котором вспомнил об Украине. Он написал о том, что заканчивается сюжет о вмешательстве России в выборы США, а начинается сюжет о вмешательстве Украины и о помощи конкуренту Трампа Хиллари Клинтон. Он пытается перевести стрелки, погасить историю о вмешательстве РФ и отвлечь медийное внимание на то, что вмешивалась Украина. Генпрокурор в интервью заявил о том, что он будет начинать расследовать вмешательство Украины в дела США. Фактически, Луценко принимает участие в геополитической игре», — рассуждает политолог.

Кроме того, политический обозреватель рассказал о том, совершают ли давление Соединенные Штаты на Украину:

Читайте: Язык, дипломатия, спорт, экономика: Главные победы Украины в 2018 году

«США совершают давление на Украину. Можно вспомнить пример, когда экс-вице-президент США Джо Байден звонил Порошенко и просил освободить «сукина сына» генпрокурора Шокина. Порошенко согласился и назначил Луценко. Предоставляла ли в письменной форме Луценко некий «список неприкасаемых» посол США, еще при первой встрече? Вряд ли. Но действительно могла в устной форме намекать на определенные дела против активистов, журналистов, антикоррупционеров. В то время, в 2016 году, как раз произошел скандал с квартирой Лещенко», — рассказал Алексей Минаков.