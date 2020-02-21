«Украина для иностранцев»: Алена Шкрум об отчете Кабмина Гончарука (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Украина для иностранцев»: Алена Шкрум об отчете Кабмина Гончарука (ВИДЕО) «Украина для иностранцев»: Алена Шкрум об отчете Кабмина Гончарука (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Батькивщина» Алена Шкрум в кулуарах Верховной Рады прокомментировала отчёт правительства, отметив, что в нем отсутствуют цифры и конкретика, заложена ошибочная экономическая стратегия, а также нет анализа причин катастрофического падения промышленного производства в стране.

Нардеп удивлена, что в отчете кабмина нет конкретных показателей, а есть только общие декларативные заявления. , информирует enovosty.com/news.

Шкрум обратила внимание, на то, что впервые в Украине зафиксировано рекордное падение промышленного производства на уровне 8%, но в отчете правительства это не отображено.

«У нас растёт безработица, падает экспорт и, соответсвенно, падают денежные поступления от него. Люды стают беднее. У меня очень много вопросов к макроэкономической политике правительства», — заявила нардеп.

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По мнению Шкрум, недопустимо строить государственную экономическую политику продавая землю и госпредприятия, строя украинскую экономику ориентированную исключительно на иностранцев.

Шкрум убеждена, что необходимо поддерживать малый и средний бизнес внутри страны, создавая условия для появления новых рабочих мест и строить Украину, ориентированную прежде всего на украинский бизнес и украинцев.